ФСБ накрыла нарколабораторию в Нижегородской области — видео

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники нижегородского УФСБ пресекли деятельность нарколаборатории, которую организовали двое местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По данным ведомства, граждане одного из государств ближнего зарубежья ооборудовали лабораторию в частном доме в Бутурлинском районе и занимались производством синтетического наркотика альфа-PVP в больших масштабах.

Готовую продукцию злоумышленники распространяли через тайники-закладки. В ходе оперативных мероприятий силовики обнаружили и изъяли более 20 кг наркотика непосредственно в доме, а также около 10 кг из уже подготовленной закладки.

В отношении подозреваемых следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ – "незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что за 2025 год в Нижегородской области было совершено более 4000 наркопреступлений. В общей сложности изъяли почти тонну запрещенных веществ. По данным МВД, от наркотиков в прошлом году погибли шесть подростков.