Можно ли требовать долю в родительской квартире
Общество

250 нижегородцев захотели стать волонтерами на голосовании по ФКГС

250 жителей Нижегородской области уже присоединились к волонтёрскому корпусу, который формируется в преддверии старта голосования за выбор объектов благоустройства. Голосование проводится ежегодно в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Регистрация новых участников открыта до 5 июня 2026 года. Само голосование пройдёт с 21 апреля по 12 июня.

Волонтёрская поддержка проекта осуществляется шестой год подряд. В задачи добровольцев входит информирование жителей о дизайн-проектах общественных пространств (парков, набережных, скверов, пешеходных зон, площадей) и помощь в выборе объектов через портал «Госуслуги». Также волонтёры отвечают на вопросы граждан — от сроков реализации проектов до того, как самому выступить с инициативой.

«Много лет подряд нижегородцы доказывают, что перемены начинаются с одного шага. В прошлом году именно волонтёры помогли тысячам жителей сделать выбор, и во многом благодаря их работе голосование прошло без технических сложностей. Радует, что наши волонтёры в этом году вновь готовы активно вовлечься в этот процесс», - сказала министра молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Координировать работу с добровольцами в Нижегородской области будет региональный штаб, созданный на базе АНО «Волонтёрский центр Нижегородской области».

«Мы видим огромный запрос нижегородцев на участие в жизни региона. Волонтёры — одно из ключевых связующих звеньев между инициативами жителей и их реализацией. Уже 250 человек с нами, но это только начало — регистрация продолжается, и мы приглашаем всех присоединяться. Нам важно, чтобы как можно больше активных нижегородцев могло внести личный вклад в создание комфортной городской среды. Ждём вас в нашем волонтёрском корпусе!» - подчеркнула генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Татьяна Дружинина.

Волонтёры будут работать на информационных точках и в общественных пространствах, помогая голосовать в упрощённом формате. Стать добровольцем может любой желающий старше 14 лет. Специального опыта не нужно — необходимые знания можно получить во время подготовки в региональном штабе. Всё, что требуется, - общительность и желание изменить мир к лучшему. Все волонтёры получат верифицированные часы на платформе Добро.pф.

«Людям небезразлично, как будут выглядеть их дворы, парки и общественные пространства. Отрадно видеть высокую гражданскую активность желающих стать волонтерами. Это надёжный фундамент, который делает наш регион лучше. Если вы хотите жить в красивом, современном и удобном городе, не оставайтесь в стороне! Каждый из вас может внести свой вклад в развитие региона. Вступая в ряды волонтеров, вы можете помочь соседям сделать правильный выбор и лично убедиться в прозрачности процесса. Присоединяйтесь к тем 250 нижегородцам, кто уже доказал, что вместе мы можем больше! Давайте вместе создадим город, в котором захотят жить наши дети и внуки», - сказал председатель комитета Законодательного собрания по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (фракция «Единая Россия») Владимир Беспалов, предлагая нижегородцам вступить в ряды волонтеров.

Чтобы присоединиться к проекту в качестве волонтера,, необходимо пройти регистрацию на портале Добро.рф по ссылке: https://dobro.ru/event/11588234.   

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта. В состав нового нацпроекта вошли следующие федеральные проекты: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».

