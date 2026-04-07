Общество

Открыт набор в пятый сезон телешоу "Классная тема"

07 апреля 2026 18:04 Общество
Открыт набор в пятый сезон телешоу Классная тема

Фото: предоставлено организаторами

С 6 апреля телеканал "Россия", Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке компании VK проводят всероссийский отбор участников юбилейного пятого сезона телешоу "Классная тема" (0+). Проект, посвящённый современным учителям, был создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и призван показать стране самых ярких современных педагогов, а также поднять престиж этой профессии.

Принять участие в телешоу "Классная тема" могут учителя биологии, географии, истории, физики, химии, математики, русского языка и литературы из любого региона страны. Претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку. Прием заявок продлится до 31 мая включительно. Федеральным оператором телешоу является Фонд гуманитарных проектов, стратегическим партнером – АНО "Диалог.Регионы", а просветительским партнером – исторические парки "Россия – Моя история".

Главный приз – цикл познавательных передач на федеральном канале.

Для участников будут предусмотрены ценные подарки. Финалисты станут участниками научно-просветительских поездок в регионы присутствия предприятий.

В 2025 году в проекте "Классная тема" приняли участие шесть тысяч шестьсот сорок четыре педагога со всей страны. 35 учителей – пять по каждому из семи предметов – вышли в полуфинал: их видеоуроки доступны в сообществе "Классная тема" во "ВКонтакте".

По результатам Всероссийского народного голосования в финал вышли семь педагогов, и в гранд-финале четвертого сезона победителем стала команда "Учителя", в состав которой вошли учитель биологии Светлана Шипунова и учитель русского языка и литературы Татьяна Парфёнова из Санкт-Петербурга, учитель химии Иман Эдельханова из Грозного, учитель географии Алина Хаметова из Оренбургской области, учитель истории Юлия Садыкова из Уфы, учитель математики Андрей Феофанов из Московской области и учитель физики Полина Никонова из Саранска. Все педагоги продемонстрировали выдающиеся знания и командный дух, завоевав заслуженную победу.

Совсем скоро на одном из федеральных каналов выйдет цикл познавательных передач "Классная тема. Просто о сложном" – именно такая возможность – сделать собственную познавательную передачу на телевидении – является главным призом для победителей проекта.

Теги:
Главная | Архив | 2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
