  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

У главы нижегородского минздрава появится зам по родовспоможению

09 апреля 2026 09:10 Общество
У главы нижегородского минздрава появится зам по родовспоможению

Должность замминистра здравоохранения появится в Нижегородской области. Специалист будет курировать направления родовспоможения и репродуктивного здоровья. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в интервью Юрию Подоляке.

По словам главы региона, на этой должности должен работать специалист с медицинским и психологическим образованием. Кандидатура уже определена. Предполагается, что этот пост займет женщина, разделяющая принципы активной демографической политики.

В ходе беседы также обсуждалась демографическая ситуация в Нижегородской области. Губернатор напомнил о действующих мерах поддержки семей и рассказал о планах по дальнейшему развитию этого направления.

В регионе уже реализуется проект "Основа", предусматривающий комплексную помощь семьям. В его рамках родители могут оформить "Родительскую зарплату" и получить сертификат на приобретение детских товаров.

Кроме того, в области организована работа с женщинами, принявшими решение о прерывании беременности, а также развивается направление ЭКО для супружеских пар, сталкивающихся с трудностями при рождении детей.

В этом же интервью Никитин рассказал, что в регионе ликвидировали очереди на ЭКО. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Назначения Правительство Нижегородской области Рождаемость
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных