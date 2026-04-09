У главы нижегородского минздрава появится зам по родовспоможению

Должность замминистра здравоохранения появится в Нижегородской области. Специалист будет курировать направления родовспоможения и репродуктивного здоровья. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в интервью Юрию Подоляке.

По словам главы региона, на этой должности должен работать специалист с медицинским и психологическим образованием. Кандидатура уже определена. Предполагается, что этот пост займет женщина, разделяющая принципы активной демографической политики.

В ходе беседы также обсуждалась демографическая ситуация в Нижегородской области. Губернатор напомнил о действующих мерах поддержки семей и рассказал о планах по дальнейшему развитию этого направления.

В регионе уже реализуется проект "Основа", предусматривающий комплексную помощь семьям. В его рамках родители могут оформить "Родительскую зарплату" и получить сертификат на приобретение детских товаров.

Кроме того, в области организована работа с женщинами, принявшими решение о прерывании беременности, а также развивается направление ЭКО для супружеских пар, сталкивающихся с трудностями при рождении детей.

В этом же интервью Никитин рассказал, что в регионе ликвидировали очереди на ЭКО.