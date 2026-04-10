У бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода изъяли авто за 6,3 млн рублей Происшествия

Нижегородский райсуд обратил в доход государства автомобиль бывшего вице-мэра Сергея Егорова стоимостью более 6,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее была проведена проверка соблюдения антикоррупционного законодательства. В ходе нее установили, что в ноябре 2025 года чиновник приобрел автомобиль "EXEED EXLANTIX ET", однако не смог подтвердить законность происхождения значительной части средств, потраченных на покупку.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обратить имущество в доход государства. Там удовлетворили иск в полном объеме.

Кроме того, в отношении экс-чиновника рассматривается уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ — "Получение взятки в значительном размере".

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2025 года он, исполняя обязанности первого заммэра, через посредников получил 120 тысяч рублей от представителей коммерческой организации и индивидуального предпринимателя. Взамен, как считают правоохранительные органы, он должен был содействовать организации парковок на муниципальных участках и не препятствовать незаконной деятельности. В получении взятки Егоров уже признался.