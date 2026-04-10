Скрывавшегося 28 лет преступника поймали в Нижегородской области Происшествия

В Нижегородской области задержали мужчину, который почти 28 лет скрывался после побега из СИЗО в Черкесске. Об этом сообщается на сайте ФСИН России.

По данным ведомства, побег был совершен в 1998 году. Тогда пятеро осужденных, находясь в камере СИЗО-1, спилили оконные решетки и скрылись. В том же году троих беглецов задержали, еще один погиб в ходе бандитского конфликта. Один из участников побега оставался в розыске почти три десятилетия.

Мужчина, осужденный за разбой и кражу, все это время жил в Нижегородской области, используя поддельные документы.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы установили его местонахождение и провели операцию по задержанию. В ней участвовали представители двух территориальных органов ФСИН, включая нижегородский.

При проверке документов мужчина признался, что выдает себя за другого человека. Его доставили в отдел полиции, где дактилоскопия подтвердила личность разыскиваемого.

После установления личности его поместили в следственный изолятор Нижнего Новгорода.

