Происшествия

Глав двух дорожных предприятий Нижнего Новгорода обвинили во взятках

10 апреля 2026 18:46 Происшествия
В Нижнем Новгороде директоров МБУ "РЭД" и "Центр" Валерия Трофимова и Виталия Ковалева отправили под домашний арест. Они обвиняются в получении крупных взяток, а руководителю "РЭД" также вменяют превышение и злоупотребление должностными полномочиями.

По данным СУ СКР по Нижегородской области, в период с 2023 по 2024 год директор "РЭД" получил 2,8 млн рублей, а директор МБУ "Центр" — 3,5 млн рублей. Средства, как уточняется, были переданы директором организации, занимающейся производством химической продукции, за общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов.

Следствие также установило, что в 2025 году директор "РЭД" незаконно использовал бюджетные средства в рамках заключенного контракта и не принял решение о его расторжении, несмотря на несоответствие поставляемой продукции установленным требованиям.

Кроме того, в 2026 году, по версии следствия, в результате противоправных действий обвиняемого не была произведена оплата муниципальному учреждению за проезд на территорию полигона. Это привело к ущербу в виде упущенной выгоды на сумму более 2,4 млн рублей.

Противоправная деятельность фигурантов была выявлена сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области, ГУЭБиПК МВД России, регионального управления МВД и прокуратуры при взаимодействии со следователями СК.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также расследуются уголовные дела в отношении предполагаемого взяткодателя и посредника.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Они направлены на сбор и закрепление доказательств, а также выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Накануне стало известно о задержании директора Арзамасского медицинского колледжа. Она подозревается в присвоении и растрате бюджетных средств.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

