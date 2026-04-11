Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Нижегородцев предупредили о приостановке продажи смеси "Иннованта"
11 апреля 2026 12:20 Общество
Роспотребнадзор сообщил о временном приостановлении оборота энтеральной смеси "Иннованта Стандарт/Энергия" на территории России. Об этом сообщила пресс-слжуба ведомства.

Речь идет о продукции с датой изготовления 12.12.2025 производителя ООО "ШЕЛДОНФАРМА".

Причиной стало несоответствие обязательным требованиям по ряду показателей. В продукции выявлены отклонения по содержанию фосфора, массовой доле кальция и натрия, массовой концентрации хрома, а также по массовой доле белка.

В ведомстве обратили внимание, что смесь не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации в России. Потребителей просят учитывать эту информацию при выборе.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, на что чаще всего жаловались нижегородцы в 2025 году. 

Новости по теме
02 апреля 2026 19:30
Нижегородская область тестирует аэродоставку лекарств в села
31 марта 2026 09:50
Нижегородцы потратили на лекарства в феврале 3,5 млрд рублей 
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
