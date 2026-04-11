Нижегородцев предупредили о приостановке продажи смеси "Иннованта" Общество

Роспотребнадзор сообщил о временном приостановлении оборота энтеральной смеси "Иннованта Стандарт/Энергия" на территории России. Об этом сообщила пресс-слжуба ведомства.

Речь идет о продукции с датой изготовления 12.12.2025 производителя ООО "ШЕЛДОНФАРМА".

Причиной стало несоответствие обязательным требованиям по ряду показателей. В продукции выявлены отклонения по содержанию фосфора, массовой доле кальция и натрия, массовой концентрации хрома, а также по массовой доле белка.

В ведомстве обратили внимание, что смесь не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации в России. Потребителей просят учитывать эту информацию при выборе.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, на что чаще всего жаловались нижегородцы в 2025 году.