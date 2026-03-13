Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Общество

Роспотребнадзор рассказал, на что чаще всего жаловались нижегородцы в 2025 году

13 марта 2026 13:16 Общество
Роспотребнадзор рассказал, на что чаще всего жаловались нижегородцы в 2025 году

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В 2025 году в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области поступило около 8,4 тысячи обращений. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Эльмира Горюнова после пресс-конференции в НОИЦ 13 марта.

По ее словам, около 5 тысяч обращений касались сферы услуг. В их числе жалобы на гостиницы, бытовые услуги, ЖКХ и долевое строительство — всего по десяти направлениям. Еще порядка 3 тысяч жалоб связаны со сферой торговли, при этом 43% из них касаются дистанционных продаж.

"Дистанционная торговля занимает большой объем по сравнению с другими сферами. Многим проще купить через интернет, потому что потребителю этот товар принесут. И, кстати, проще вернуть его. Потому что когда ты покупаешь в магазине, то есть перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену. Туда входят технически сложные товары, автомобили и так далее. При дистанционной торговле этот перечень не действует", — пояснила она.

По словам Горюновой, в течение семи дней любой товар, купленный в интернет-магазине, можно вернуть независимо от того, входит ли он в список невозвратных товаров. Даже если продавец на маркетплейсе указал, что товар "невозвратный", он обязан принять его обратно.  

"Но есть оговорка. Товар не должен быть в употреблении, должны быть сохранены его потребительские свойства", — отметила Горюнова.

Ранее сообщалось, что в целом по России почти 37% всех обращений потребителей в Роспотребнадзор в сфере торговли связаны с приобретением товаров в интернет-сегменте.

Теги:
Жалобы Роспотребнадзор Торговля
