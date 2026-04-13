Глеб Никитин обсудил с Евгением Чинцовым поддержку участников СВО Политика

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин провел встречу с председателем нижегородской Думы Евгением Чинцовым. Основной темой обсуждения стала поддержка участников СВО.

Напомним, что глава региона уже два года является наставником Чинцова в федеральной кадровой программе "Время героев", реализуемой по инициативе президента РФ Владимира Путина.

"Мы прошли большой совместный путь. Быть вашим наставником – особая ответственность и серьёзный вызов. Я вижу по нашим совместным мероприятиям, что для вас этот опыт принес большую пользу", – сказал губернатор, добавив, что Чинцов координирует поддержку бойцов на уровне города и помогает в этой части региональному правительству.

Никитин также подчеркнул, что Чинцов получил поддержку жителей на выборах и сегодня активно работает над патриотическим воспитанием молодежи и помощью ветеранам СВО.

В свою очередь, Чинцов рассказал, что лучше понять запросы жителей ему помог проект "Социальный участковый", в котором он выступает координатором. Он поблагодарил губернатора за поддержку инициатив и наставничество.

Отдельное внимание на встрече уделили проекту "Единство – путь к победе", поданному на премию "Служение" в номинации "С передовой СВО – в муниципалитет". Проект ориентирован на восьмиклассников школ Нижнего Новгорода и реализуется уже второй год. В этом году к нему присоединились школы Кстовского района.

"Мы проводим ребят по интерактивному маршруту, знакомим их с героями — Мининым и Пожарским, историей Великой Отечественной войны и СВО", — сообщил Чинцов, добавив, что проект уже представлен в других регионах, где рассматривается возможность его тиражирования.

Также он рассказал о создании спортивного клуба ветеранов боевых действий. В нем ветераны различных конфликтов и члены их семей могут бесплатно заниматься спортом. Проект реализован на базе одного из ФОКов Нижнего Новгорода, показал востребованность и развивается при поддержке областного минспорта.

Кроме того, Чинцов сообщил, что в мае планирует защитить квалификационную работу в рамках программы "Время героев". Он прошел четыре очных модуля обучения и участвовал в региональных стажировках.

"В целом считаю, что обучение дало хороший результат и позволило мне выстроить системную работу. Готов дальше развивать эти направления и масштабировать успешные практики", - заявил спикер муниципального парламента.

Добавим, что сегодня Евгений Чинцов сам является наставником — взял шефство над участником программы "Герои. Нижегородская область". В беседе с губернатором отметил, что в работе с подопечным опирается на подход Глеба Никитина: "Даю наставляемому возможность самому выбирать направления стажировок и пробовать себя в разных сферах".