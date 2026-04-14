Нижегородский аэропорт не принимает рейсы из-за угрозы атаки БПЛА

В нижегородском аэропорту имени Чкалова снова ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА.

По данным Росавиации, утром 14 апреля воздушная гавань не принимает и не выпускает рейсы.

Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло на сайте аэропорта. Там отражаются все изменения в расписании.

Напомним, что накануне также вводились ограничения на работу аэропорта. В результате были задержаны семь рейсов.