Нижегородский аэропорт не принимает рейсы из-за угрозы атаки БПЛА

В нижегородском аэропорту имени Чкалова снова ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА.
По данным Росавиации, утром 14 апреля воздушная гавань не принимает и не выпускает рейсы.
Пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло на сайте аэропорта. Там отражаются все изменения в расписании.
Напомним, что накануне также вводились ограничения на работу аэропорта. В результате были задержаны семь рейсов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+