План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту утром 13 апреля

Нижегородский аэропорт имени Чкалова временно не принимает и не выпускает рейсы, сообщили в Росавиации в 6:17 13 апреля.
По данным ведомства, в воздушной гавани введены ограничения из-за угрозы атаки БПЛА.
Напомним, что в ночь на 5 апреля над регионом сбили 30 вражеских беспилотников. Обломки "птичек" повредили объекты нефтеперерабатывающего завода, ТЭЦ и жилых домов. Погибших и пострадавших не было.
