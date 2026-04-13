План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту утром 13 апреля Общество

Нижегородский аэропорт имени Чкалова временно не принимает и не выпускает рейсы, сообщили в Росавиации в 6:17 13 апреля.

По данным ведомства, в воздушной гавани введены ограничения из-за угрозы атаки БПЛА.

Напомним, что в ночь на 5 апреля над регионом сбили 30 вражеских беспилотников. Обломки "птичек" повредили объекты нефтеперерабатывающего завода, ТЭЦ и жилых домов. Погибших и пострадавших не было.