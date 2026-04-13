Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2026 11:10
Семеновский "Горводоканал" оштрафовали за неустранение экологических нарушений
13 апреля 2026 10:49
Семь рейсов задержано в нижегородском аэропорту из-за введенных ограничений
13 апреля 2026 10:37
АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело 45 тысяч испытаний нефтепродуктов
13 апреля 2026 10:34
Нижегородские хирурги удалили пациенту кисту размером с яйцо
13 апреля 2026 10:09
Бумаге – вторую жизнь!
13 апреля 2026 09:57
Аналитики выяснили, какие произведения о космосе выбирают нижегородцы
13 апреля 2026 09:01
Нижегородец вернулся из украинского плена 11 апреля
13 апреля 2026 08:00
Донорство костного мозга: как проводят процедуру, которая спасает жизни
13 апреля 2026 06:48
План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту утром 13 апреля
12 апреля 2026 20:27
10 тысяч верующих прошли крестным ходом на Пасху в Нижнем Новгороде — фото
Общество

Семь рейсов задержано в нижегородском аэропорту из-за введенных ограничений

13 апреля 2026 10:49
Семь рейсов задержано в нижегородском аэропорту из-за введенных ограничений

Фото: Александр Воложанин

Семь рейсов задержано в нижегородском аэропорту имени Чкалова из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. 

Согласно данным онлайн-табло, задержаны вылеты самолетов до Самары, Миниральных вод, Москвы, Екатеринбурга, Калининграда и Санкт-Петербурга (два рейса).

С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, пассажирам также предоставляется питание.  

Тем, кто только планирует выехать в аэропорт, рекомендуют заранее проверять статус рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта. Пассажирам, уже находящимся в терминале, советуют внимательно следить за объявлениями по громкой связи и информацией на табло.

Напомним, план "Ковер" был введен утром 13 апреля. 

Новости по теме
09 апреля 2026 11:30
Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Батуми возобновятся 8 июня
04 апреля 2026 13:06
Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси возобновятся в июне
03 апреля 2026 09:52
Прямые рейсы в Китай могут запустить из Нижнего Новгорода
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
