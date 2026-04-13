Семь рейсов задержано в нижегородском аэропорту из-за введенных ограничений Общество

Фото: Александр Воложанин

Семь рейсов задержано в нижегородском аэропорту имени Чкалова из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно данным онлайн-табло, задержаны вылеты самолетов до Самары, Миниральных вод, Москвы, Екатеринбурга, Калининграда и Санкт-Петербурга (два рейса).

С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, пассажирам также предоставляется питание.

Тем, кто только планирует выехать в аэропорт, рекомендуют заранее проверять статус рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта. Пассажирам, уже находящимся в терминале, советуют внимательно следить за объявлениями по громкой связи и информацией на табло.

Напомним, план "Ковер" был введен утром 13 апреля.