Религиовед Фоминых рассказала, что такое Радоница и как ее встречают

Радоница — это особый поминальный день в православном календаре, когда верующие вспоминают об усопших родственниках. Этот день не имеет фиксированной даты и отмечается на девятый день после Пасхи. В 2026 году Радоница выпадает на 21 апреля. 

Суть и значение Радоницы

В этот день верующие не только вспоминают об усопших, но и делятся радостью от Воскресения Иисуса Христа с теми, кто уже перешел в мир иной.

Как отметила в интервью 360.ru религиовед Наталия Фоминых, во время пасхальной недели поминание усопших не проводится, поскольку сам праздник Воскресения Христова символизирует торжество жизни над смертью. Радоница, название которой происходит от слова "радость", подчёркивает веру в то, что даже после смерти душа остаётся частью Церкви и имеет надежду на вечную жизнь.

Исторический контекст

Изначально Радоница не была связана с христианством и отмечалась как один из весенних дней поминовения усопших, известный как Радуница. Это название имеет языческие корни и происходит от литовского слова rauda, что означает "погребальная песня". Язычники верили, что в этот период умершие возвращаются к жизни и участвуют в поминальной трапезе.

С принятием христианства на Руси праздник приобрел новый смысл и стал частью православного календаря. Его название было изменено на Радоницу, а связь с Пасхой подчеркнула важность связи между жизнью и смертью, воскресением и упокоением.

Традиции поминовения на Радоницу

Церковь напоминает, что оставлять еду и напитки на могилах является частью языческой традиции, возрождённой в Советском Союзе, и этого делать не следует. Рядом с фотографией умершего нельзя оставлять чёрный хлеб и водку, так как это считается обрядом, не имеющим отношения ни к православию, ни к язычеству.

Религиовед уточнила, что оставлять еду не является церковной традицией, но в народе принято оставлять милостыню, особенно в России. Алкогольные напитки же никогда не входили в церковную традицию поминовения усопших.

У могилы родственника нужно зажечь свечу и совершить литию со священником. Если это невозможно, можно прочитать акафист об упокоении усопших. Место захоронения следует прибрать. Важно помнить, что в православии умерших называют усопшими, и они восстанут из мёртвых в опредёленное время. Поэтому могила должна быть чистой и опрятной, крест, символизирующий Святой Животворящий крест, должен быть покрашен и не покосившийся.

На месте захоронения можно просто помолчать и вспомнить умершего мысленно или в разговоре. До посещения погоста рекомендуется прийти в храм, поставить свечку за умершего и помолиться о нём. Можно отслужить панихиду. Молитва будет действеннее, если поминающий причастится в этот день.

Если могилы близкого усопшего нет рядом, рекомендуется посетить ближайшее кладбище и выбрать любую могилу, оставив на ней милостыню для малоимущих.

Что запрещено в день Радоницы

В Радоницу не рекомендуется устраивать шумные гуляния, застолья или пьянки. Хотя немного вина можно позволить себе, важно соблюдать умеренность. Вместо этого лучше организовать скромный ужин, который будет посвящён памяти усопшего.

Не стоит также чрезмерно скорбеть по умершим. Наоборот, следует вспоминать о них с добротой и благодарностью. Важно помнить, что ссоры и ругань в этот день недопустимы.

Работа в этот день также не приветствуется, так как считается, что физический труд может потревожить землю. Однако уборка в доме, приготовление пищи или шитьё не запрещены, если они не мешают посетить храм и кладбище.

