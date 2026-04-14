Более 1,3 тысячи заявок подали нижегородцы в I квартале для бесплатного обучения в рамках нацпроекта "Кадры"

Фото: Нижегородский кадровый центр

Нижегородцы подали более 1,3 тысячи заявок для участия в программах бесплатного обучения новым профессиям в рамках национального проекта «Кадры» в I квартале 2026 года.

Среди направлений, набравших наибольшее количество заявок, — специальности в сфере ухода, цифровых технологий, туризма и беспилотной авиации: «Помощник по уходу», «Специалист по системам искусственного интеллекта», «Экскурсовод», «Администратор гостиницы», «1С Программист», «1С Разработчик», «Оператор беспилотных авиационных систем», «Скорая и неотложная помощь».

«Нацпроект «Кадры» — это инструмент для решения конкретных кадровых задач экономики региона. Сейчас нижегородцам доступно более 100 образовательных программ. В 2026 году квота на обучение в Нижегородской области утверждена в объеме более 6 тысяч человек. Отрадно, что нижегородцы выбирают не просто популярные, а действительно востребованные на рынке труда профессии: от операторов БПЛА и специалистов по искусственному интеллекту до помощников по уходу и швей. Наша цель — чтобы после обучения каждый выпускник не просто получил документ, а трудоустроился на достойную зарплату. Первые 167 человек уже приступили к занятиям, и мы будем наращивать темп», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Обучение проходит в удобном очно-заочном формате с применением современных дистанционных технологий и ориентировано на широкий круг граждан. Мера государственной поддержки предоставляется мамам в декрете, молодежи в возрасте до 35 лет, безработным, предпенсионерам и пенсионерам, людям с инвалидностью, участникам СВО и членам их семей. Среди тех, кто уже подал заявки в 2026 году, — люди разных возрастов и социальных категорий.

 «На сегодняшний день больше всего заявок поступило от граждан, ищущих работу, — 820 человек. Также активно участвуют люди старшего поколения: 242 заявки от граждан в возрасте 50 лет и старше, включая предпенсионеров. 74 заявки подали женщины в декрете, 46 — неработающие мамы с детьми до 7 лет. Мы видим, что нацпроект помогает вернуться в профессию или сменить ее тем, кто сейчас в уязвимом положении на рынке труда», — подчеркнула и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Познакомиться с полным списком доступных программ и подать заявку на бесплатное обучение можно на портале «Работа России». 

Дополнительную информацию предоставят специалисты Нижегородского кадрового центра «Работа России» по телефону горячей линии: 8 (831) 410-41-41 или в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». 

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

