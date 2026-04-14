Росприроднадзор напомнил о сроках сдачи отчетности по РОП

  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Экономика

14 апреля 2026 17:18 Экономика
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования призывает хозяйствующие субъекты к своевременной подаче отчетности в рамках механизма расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП).

Мероприятия проводятся в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», предусматривающим достижение национального приоритета «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Согласно пункту 1 статьи 24.2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обязанность по обеспечению утилизации отходов от использования товаров возлагается на производителей товаров (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство товаров, упаковки на территории Российской Федерации) и импортеров товаров (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз товаров, в том числе товаров в упаковке, из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, или ввоз товаров из государств – членов Евразийского экономического союза).

В случае производства, ввоза с 01.01.2024 товаров и упаковки, которые перечислены в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 №2414 «Об утверждении перечней товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, и нормативов утилизации отходов от использования товаров, упаковки», в отношении них возникает обязанность по обеспечению утилизации отходов от их использования.

Срок предоставления отчетности в рамках РОП - до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных