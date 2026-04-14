Росприроднадзор напомнил о сроках сдачи отчетности по РОП Экономика

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования призывает хозяйствующие субъекты к своевременной подаче отчетности в рамках механизма расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП).

Мероприятия проводятся в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», предусматривающим достижение национального приоритета «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Согласно пункту 1 статьи 24.2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обязанность по обеспечению утилизации отходов от использования товаров возлагается на производителей товаров (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство товаров, упаковки на территории Российской Федерации) и импортеров товаров (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз товаров, в том числе товаров в упаковке, из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, или ввоз товаров из государств – членов Евразийского экономического союза).

В случае производства, ввоза с 01.01.2024 товаров и упаковки, которые перечислены в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.12.2023 №2414 «Об утверждении перечней товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, и нормативов утилизации отходов от использования товаров, упаковки», в отношении них возникает обязанность по обеспечению утилизации отходов от их использования.

Срок предоставления отчетности в рамках РОП - до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом.