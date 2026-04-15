Спикер ЗСНО высказался о новой выплате на собак-поводырей

Фото:
Спикер регионального парламента Евгений Люлин сообщил о решении вопроса оплаты корма для собак-поводырей с помощью электронного сертификата. Он рассказал об этом в своем МАХ-канале.
По словам председателя Заксобрания в Нижегородской области, ранее размер федеральной выплаты на содержание таких животных составлял менее 40 тысяч рублей в год, чего было недостаточно. В региональный парламент поступали обращения граждан с просьбой найти решение проблемы.
По поручению спикера комитет ЗСНО по соцвопросам провел детальный анализ расходов. Специалисты изучили нормы кормления, графики вакцинации, а также цены на корм, ветеринарные услуги и сопутствующие товары.
"В результате получили среднюю сумму только на корм 56 тысяч рублей по ценам 2025 года", - рассказал Люлин.
Он подчеркнул, что проблема носила общероссийский характер, и на региональном уровне рассматривалась возможность введения дополнительной поддержки. Однако ситуация изменилась после принятия решений на федеральном уровне.
В декабре 2025 года был введен электронный сертификат на корм для собак-поводырей, а в марте 2026 года правительство России установило размер ежегодной выплаты по нему — 83 900 рублей.
"Это тот самый случай, когда хочется сказать искреннее спасибо федеральным коллегам за оперативность и понимание нужд простых людей", — заключил Люлин.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+