Нижегородцам рассказали, как майские праздники скажутся на зарплате

Нижегородцам рассказали, как майские праздники скажутся на зарплате

Наличие дополнительных выходных в майских не приведет к снижению оклада, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной.

В 2026 году праздничные дни приходятся на периоды с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. В результате месяц теряет два рабочих дня. Однако это не влияет на размер фиксированной заработной платы.

"В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ сотрудники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни", — пояснила депутат. Она добавила, что аналогичное правило действует и в отношении дополнительных выходных, установленных правительством.

При этом размер премий может отличаться. "Все будет зависеть от того, какие условия премирования установлены в организации", — уточнила Стенякина.

Иная ситуация складывается для работников с почасовой оплатой или сдельной системой. Их доход напрямую зависит от количества отработанных часов или объема выполненной работы. В мае таких часов будет меньше, однако законодательство предусматривает компенсацию.

Если сотрудник работает по стандартной пятидневной неделе и не привлекался к работе в праздничные дни 1 и 9 мая, ему положено дополнительное вознаграждение за эти дни. Его размер работодатель устанавливает самостоятельно.

Работа в праздники оплачивается в двойном размере.

