Эксперт-мониторинг событий с 10 по 17 апреля 2026 года от АНО "Минин-центр"

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы недели – «Новый виток эскалации вокруг конфликта на Украине», «Комитет Госдумы одобрил штрафы за "затирание" крестов на изображениях», «Тенденции и факторы оценки перспектив выборного процесса текущего года в Нижегородской области».

Федеральная тема – Новый виток эскалации вокруг конфликта на Украине

Председатель АНО "Минин - центра" Алексей Орехов:

"МО РФ заявило, что, по его информации, руководство ряда европейских стран приняло решение нарастить производство и поставки БПЛА для нужд ВСУ для ударов по России. Речь идет о расширении финансирования предприятий в Европе, включая украинские и совместные производства, выпускающие ударные дроны и комплектующие к ним. Предприятия расположены на территории Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Чехии, Испании, Италии, Израиля и Турции. Ведомство считает, что такие шаги ведут к втягиванию Европы в войну с Россией. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прямо заявил, что по данным адресам может быть нанесен превентивный удар.

Новая стратегия Евросоюза и Британии в отношении прокси-войны против России с использованием Украины - это нанесение массированных ударов дальнобойными беспилотниками по целям на российской территории. При этом российские вооружённые силы могут сколько угодно наносить удары по украинской энергетике и промышленности. Атакующие дроны будут производиться в Европе, а на Украине будет осуществляться только их крупноузловая сборка.

Кроме того, часть дронов будет очевидно запускаться непосредственно с территории, или используя для нападения воздушное пространство стран ЕС и соответственно НАТО: Эстонии, Финляндии, Румынии и других, что мы уже видели на примере ударов по Усть-Луге. То есть получается, что НАТО практически уже напрямую воюет с Россией. Европейский союз вполне официально, не скрывая этого, стал стратегическим тылом ВСУ. А если это так, то нет разницы между ними и Украиной. Конечно, это означает повышение уровня эскалации, но противная сторона уже пошла по этому пути первой.

Если эту угрозу не нейтрализовать, то при серьезных ударах по крупным российским городам придётся принимать непростые решения уже в условиях прорыва ПВО, под существенным давлением. А поэтому лучше не доводить до такой кризисной ситуации. Если этого не сделать сейчас, то можно получить куда более серьёзные последствия.

И здесь можно посмотреть на трагический опыт Ирана, военный и экономический потенциал которого существенно уступает тому, которым обладает Россия. Ставка администрации Трампа на абсолютную американскую военную мощь пока провалилась. Соединённые Штаты не смогли справиться с региональной державой и теперь вынуждены переоценивать свои силовые возможности.

В целом поведение Ирана с момента начала агрессии США и Израиля в феврале в чём-то является показательным. До этого Тегеран шёл на уступки, сдавал правительство Асада в Сирии, проигрывал в Ливане, терпел удары по своим ядерным объектам, пытался договориться, но в конечном итоге всё равно агрессии не избежал. И, будучи припёртым к стенке, решил дать бой насмерть, и как минимум на данный момент поставил США и Израиль, которые кратно превосходят его в военных и экономических возможностях, в весьма сложную ситуацию. Иранцы наглядно продемонстрировали всем сомневающимся как надо действовать в отношении Соединённых Штатов и их союзников в случае, если они решили покуситься на твой суверенитет.

Тем не менее пока Москва предпочитает на официальном уровне придерживаться переговорного процесса, "духа Анкориджа". Администрация Трампа изо всех сил поддерживает эту иллюзию, но получается так, что сознательно или нет выигрывает время для Украины, которая сделала ставку на дроновую войну и расширение производства беспилотников в Европе. И при этом США вооружают Украину, предоставляют ей разведданные для ударов по российской территории, и если всё это называть своими словами, вообще ведут через неё прокси-войну с Россией.

В этой связи возможно будет полезным прийти к выводу, что России с её значительными стратегическими возможностями договариваться с нынешним политическим руководством США по каким-либо вопросам бесполезно. Тем более что в условиях попадания США в иранский капкан на Ближнем Востоке у Москвы появляется окно возможностей отыграться на европейских союзниках Украины точно также как Иран действует в отношении американских партнёров в Персидском заливе. От конфликта в Персидском заливе Россия получила и другие определённые выгоды, это и повышение цен на нефть, что является основанием для благоприятных прогнозов для российского бюджета, а также расходование огромного количества американских боеприпасов, которые теперь не достанутся Украине.

Для России вовлечённость США в затяжную войну за периметром наших границ определенно выгодно и полезно. Особенно, если это сопровождается ростом внутриполитических и экономических уязвимостей США. В ближайшей же перспективе, как нам представляется, в весенне-летней кампании всё будет решаться на поле боя, на Краматорско-Славянском направлении и в Запорожье в совокупности с мерами по усилению защиты тыла России".

Федеральная тема – Комитет Госдумы одобрил штрафы за "затирание" крестов на изображениях

Эксперт "Минин-центра", эксперт Общероссийского общественного движения "Русская мечта", к.филос.н. НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Павел Седаев:

"Хорошая новость в Пасхальную неделю. Комитет Госдумы одобрил штрафы за "затирание" крестов на изображениях. Штрафы за изображение культовых зданий без религиозных символов составят до 300 тыс. рублей. Напомним, ранее Государственная дума РФ 15 июля 2026 года приняла законопроект о правилах изображения религиозных символов, в народе получивший название закон против "крестопада", и 18 декабря 2026 года был принят законопроект, который официально закрепил вид государственного герба России: герб РФ обязан иметь в своем составе равноконечные кресты с расширяющимися концами над тремя коронами и державой.

Дискуссии по поводу "крестопада" идут уже несколько лет: православные были недовольны и возмущены тем, что храмы изображаются без крестов на плакатах, в рекламе, литературе и СМИ. Православная символика исчезала даже из школьных учебников. Создавалось впечатление, что это спланированная кампания. У многих россиян это вызывало сильное раздражение.

Также серьезный общественный резонанс вызвало обсуждение первого дизайна обновлённой банкноты номиналом 1000 рублей, конкурс впоследствии был отменён после того, как на ней не оказалось креста на здании церкви в Казанском кремле.

В мае 2025 года ряд российских СМИ сообщил об изменениях в дизайне государственного герба на сайте администрации президента. В изображение были возвращены кресты на державу и короны двуглавого орла, которые ранее заменялись ромбами. Такие меры должны способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране. Эти меры необходимы для защиты национальной идентичности — русского языка, веры, культуры, истории, и не допустить искажения символов нашей государственности.

Православие — это основа культурного кода русского народа и идентичности русского человека. Как недавно заявил святейший патриарх Кирилл: «Будущее России и мира напрямую зависит от нашей способности отстаивать нашу религиозную идентичность государствообразующего русского народа и защищать христианские нравственные ценности в общественной жизни»".

Региональная тема – Тенденции и факторы оценки перспектив выборного процесса текущего года в Нижегородской области

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин:

"К середине апреля 2026 года начинают проявляться очертания пула нижегородских претендентов от НРО партии «Единая Россия» на депутатские мандаты в Законодательном собрании Нижегородской области (ЗСНО) и на депутатские мандаты в Государственной Думе России. Процесс подачи заявлений для участия в предварительном голосовании НРО партии «Единая Россия», — а именно по нему можно судить об этих очертаниях, — завершится 30 апреля.

Однако уже теперь можно отметить некоторые тенденции, которые проявляются в ходе выдвижений, и некоторые факторы внешних обстоятельств, которые будут существенны для оценки перспектив выборного процесса текущего года. В качестве новой тенденции, которая была отмечена ещё в прошлом году, необходимо отметить появление элементов квотирования, резервирования части «мест» для определённой социальной группы — для ветеранов СВО. По опубликованным партией условиям для участников специальной военной операции, зарегистрировавшихся на предварительное голосование, в этом году предусмотрены дополнительные 25% к результатам голосования.

Вторая тенденция, которая просматривается в ходе практики выдвижений, — это перемена возрастных генераций, когда на смену «тяжеловесам», долгое время проработавшим в системе власти, приходит 30-летняя молодёжь. Вторую тенденцию уравновешивает третья – тенденция преемственности, которая достаточно заметно проявляет себя по отношению к претендентам в депутаты ЗСНО: до половины действующего состава фракции «Единой России» в нашем представительном органе власти может переизбраться на следующий срок. Внутри тенденции преемственности есть внутренние, более мелкие составляющие, обеспечивающие преемственность присутствия представителей крупных госкорпораций, градообразующих компаний (Газпром, Росатом, Ростех, группа «ГАЗ»), преемственность присутствия представителей социально значимых сфер жизни региона (медицина, образование, ЖКХ).

Несколько более слабая, но тем не менее тоже значимая тенденция связана с переходом «на новый уровень», когда, например, глава муниципального округа становится соискателем мандата депутата ЗСНО, или когда руководитель министерства областного правительства регистрируется для участия в выборах депутатов Государственной Думы и т.п.

Наконец, тенденция, которая находится в поле внимания аналитиков уже не первый год, — это «трансфер игроков», как говорят в футболе или в хоккее, — то есть переход известных политиков из одной партии в другую. В этой части, поскольку предварительное голосование позволяет видеть кадровую кухню «Единой России», можно отметить, что «трансфер игроков» состоит в переходе из партий парламентской оппозиции в «Единую Россию».

Из внешних факторов, которые будут определять социально-экономический контекст вновь избранных депутатов ЗСНО и депутатов Государственной Думы, необходимо отметить два. Во-первых, фактор СВО. Его влияние на регион не ослабляется, оно действует как своеобразное испытание «на прочность» всех систем жизнеобеспечения. Во-вторых, фактор ухудшения макроэкономических показателей, который побуждает президента РФ обращаться за объяснениями к правительству РФ и к Центральному банку РФ.

Оба фактора обозначают запрос на соответствующие профессиональные компетенции не только в системе исполнительной власти, но и в системе власти законодательной".