Комитеты Совфеда одобрили Алексея Цуканова на пост нижегородского прокурора Политика

Фото: Ольга Щетинина/ MAX

Комитеты Совета Федерации одобрили кандидатуру Алексея Цуканова, внесенную президентом России для назначения на должность прокурора Нижегородской области.

Вопрос 16 июля рассмотрели комитеты по конституционному законодательству и государственному строительству, обороне и безопасности, федеративному устройству, региональной политике и МСУ, а также по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Первый зам генерального прокурора России Анатолий Разинкин, представляя кандидата, отметил его работу по защите прав жителей приграничных районов Курской области. В частности, речь шла об обеспечении жильем граждан, пострадавших в приграничье.

Сенатор от Нижегородской области Ольга Щетинина напомнила, что Алексей Цуканов служит в органах прокуратуры более 30 лет. За это время он работал следователем районной прокуратуры, возглавлял прокуратуру Курской области, а также руководил управлением Генпрокуратуры России в Северо-Кавказском федеральном округе. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и другими ведомственными наградами.

Теперь кандидатуру Алексея Цуканова рассмотрят на пленарном заседании Совета Федерации. После этого окончательное решение о назначении примет Владимир Путин.

Ранее мы рассказывали, что одобрен кандидат на пост председателя Арбитражного суда Нижегородской области.