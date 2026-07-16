Комитеты Совфеда одобрили Алексея Цуканова на пост нижегородского прокурора

Фото:
Комитеты Совета Федерации одобрили кандидатуру Алексея Цуканова, внесенную президентом России для назначения на должность прокурора Нижегородской области.
Вопрос 16 июля рассмотрели комитеты по конституционному законодательству и государственному строительству, обороне и безопасности, федеративному устройству, региональной политике и МСУ, а также по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Первый зам генерального прокурора России Анатолий Разинкин, представляя кандидата, отметил его работу по защите прав жителей приграничных районов Курской области. В частности, речь шла об обеспечении жильем граждан, пострадавших в приграничье.
Сенатор от Нижегородской области Ольга Щетинина напомнила, что Алексей Цуканов служит в органах прокуратуры более 30 лет. За это время он работал следователем районной прокуратуры, возглавлял прокуратуру Курской области, а также руководил управлением Генпрокуратуры России в Северо-Кавказском федеральном округе. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и другими ведомственными наградами.
Теперь кандидатуру Алексея Цуканова рассмотрят на пленарном заседании Совета Федерации. После этого окончательное решение о назначении примет Владимир Путин.
Ранее мы рассказывали, что одобрен кандидат на пост председателя Арбитражного суда Нижегородской области.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+