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Общество

Одобрен кандидат на пост председателя Арбитражного суда Нижегородской области

14 июля 2026 17:14 Общество
Одобрен кандидат на пост председателя Арбитражного суда Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила кандидатуру Леонида Ломиворотова на должность председателя Арбитражного суда Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда РФ.

В настоящее время 41-летний Леонид Ломиворотов занимает пост зампреда Арбитражного суда Томской области.

Напомним, что должность главы Арбитражного суда Нижегородской области остается вакантной после того, как в 2025 году в отставку ушел прежний председатель Роман Санинский.

До назначения нового руководителя обязанности председателя суда продолжает исполнять Георгий Федорычев.

Накануне стало известно, что на пост прокурора Нижегородской области предложена кандидатура Алексея Цуканова, действующего прокурора Курской области. Прежний глава нижегородского надзорного ведомства Андрей Травкин покинул должность в марте 2026 года.

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Теги:
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