Стало известно, кто может возглавить прокуратуру Нижегородской области Общество

Фото: прокуратура Курской области

Кандидатуру Алексея Цуканова предложили на должность прокурора Нижегородской области. Консультации по этому вопросу проведет Совет Федерации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Сейчас Цуканов возглавляет прокуратуру Курской области. Он на этом посту с 2017 года. В органах прокуратуры работает с 1997 года, имеет классный чин государственного советника юстиции 3 класса. С 2012 года руководил управлением Генпрокуратуры в СКФО.

Комитеты Совета Федерации рассмотрят кандидатуру Цуканова 16 июля.

Напомним, что прежний прокурор Андрей Травкин покинул должность в марте текущего года. С тех пор в статусе и.о. прокурора региона пребывает Михаил Должиков.