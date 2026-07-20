Участники программы «Герои. Нижегородская область» помогли в благоустройстве храма Общество

Фото: НРО ВОД «Волонтёры Победы»

В селе Богоявление Дальнеконстантиновского округа завершился очередной этап регионального проекта «Святыни Нижегородской земли». Добровольцы движения «Волонтёры Победы» совместно с участниками программы «Герои. Нижегородская область» и волонтерами Нижегородской митрополии и Росатома провели комплексную уборку и благоустройство в храме в честь Богоявления Господня, чтобы подготовить святыню к одному из самых значимых событий в её новейшей истории — чину великого освящения.

Команда добровольцев отправилась в этот сельский храм, чтобы помочь вывезти строительный мусор из внутренних помещений, очистить фасад здания, привести в порядок прилегающую территорию, скосить траву и высадить цветы.

«Храмы — это не просто архитектурные памятники, это живые свидетели нашей истории и центры духовного притяжения. Без духовного воспитания нет патриотизма. Это две важнейшие составляющие личности. Проект „Святыни Нижегородской земли“ позволяет нам своими руками прикоснуться к истории и сделать доброе дело для родного края», — отметила руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

Особое место в команде добровольцев занял участник программы «Герои. Нижегородская область» Андрей Смирный, удостоенный в 2022 году медали «За отвагу». За время службы в зоне СВО он проводил легкие операции и обучал сослуживцев навыкам первой медицинской помощи, а теперь находит время для созидательной работы в мирной жизни. На благоустройстве храма Андрей занимался самой тяжёлой физической работой — распиливал доски, помогал с выносом строительного мусора и координировал действия младших волонтёров.

«Я считаю, что человек должен постоянно развиваться и стремиться к новым знаниям. Также хочется использовать полученные в ходе СВО навыки в гражданской службе. Работа в храме даёт особое ощущение мира, это совершенно иной вид служения, но не менее важный», — поделился участник программы «Герои. Нижегородская область» Андрей Смирный.

Трудовое волонтёрское служение возглавила настоятельница Крестовоздвиженского женского монастыря Нижнего Новгорода игумения Филарета, которая не только координировала работу, но и беседовала с добровольцами, рассказывала об истории восстановления старинного Крестовоздвиженского монастыря и о непростом пути возрождения храма в селе Богоявление.

В рамках проекта «Святыни Нижегородской земли», начиная с мая, волонтеры помогли в благоустройстве и уборке 13 храмов в различных округах области. До сентября включительно команда волонтеров планирует поработать еще в 13 округах.