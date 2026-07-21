Никитин заявил о кардинальных переменах в Арзамасской ЦГБ со времен COVID-19

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Ситуация в Арзамасской ЦГБ кардинально изменилась по сравнению с периодом COVID-19. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Макс-канале.
Он напомнил, что во время пандемии приезжал в больницу и тогда она производила, мягко говоря, плохое впечатление. По словам главы региона, тогда было принято решение о создании системы вентиляции в инфекционном корпусе, поскольку это являлось базовой необходимостью.
Теперь, как отметил Никитин, картина совершенно иная. В медучреждении установлены новые окна, современные кушетки и новейшее оборудование. Работает региональный сосудистый центр, который, по его оценке, производит самое невероятное впечатление.
Губернатор подчеркнул, что в центре спасают жизни пациентов с инфарктами и инсультами.
«Вдумайтесь: около тысячи операций в год. Это три спасенные жизни каждый день!» — написал Глеб Никитин.
Напомним, что губернатор посетил медицинское учреждение во время рабочей поездки в Арзамас 19 июля. Тогда он поручил предусмотреть финансирование на закупку дополнительного оборудования для сосудистого центра ЦГБ. Также стало известно, что больница получит статус опорной.
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