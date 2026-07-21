Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 июля 2026 17:20
Диетолог Русакова предупредила, что офисные перекусы приводят к проблемам с ЖКТ
21 июля 2026 17:06
Новый автобус запустят между Нижним Новгородом и Кстовом с 22 июля
21 июля 2026 16:27
Никитин заявил о кардинальных переменах в Арзамасской ЦГБ со времен COVID-19
21 июля 2026 15:52
Нижегородские пруды с кислыми гудронами могут ликвидировать за федеральный счет
21 июля 2026 15:35
«Гаражную амнистию» продлили до 2031 года
21 июля 2026 15:19
Склон Зеленского съезда укрепляют после весеннего оползня
21 июля 2026 14:48
В России хотят поднять возрастной порог молодости до 40 лет: зачем это нужно
21 июля 2026 14:45
Онлайн-кинотеатр Wink и МЧС России запустили экстренные оповещения
21 июля 2026 14:33
Умер нижегородский стоматолог и Отличник здравоохранения РФ Сергей Баланов
21 июля 2026 14:16
Эксклюзив
185 нижегородских выпускников не набрали минимальные баллы на ЕГЭ
Общество

Никитин заявил о кардинальных переменах в Арзамасской ЦГБ со времен COVID-19

21 июля 2026 16:27 Общество
Никитин заявил о кардинальных переменах в Арзамасской ЦГБ со времен COVID-19

Фото: Max-канал Глеба Никитина

Ситуация в Арзамасской ЦГБ кардинально изменилась по сравнению с периодом COVID-19. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Макс-канале.

Он напомнил, что во время пандемии приезжал в больницу и тогда она производила, мягко говоря, плохое впечатление. По словам главы региона, тогда было принято решение о создании системы вентиляции в инфекционном корпусе, поскольку это являлось базовой необходимостью.

Теперь, как отметил Никитин, картина совершенно иная. В медучреждении установлены новые окна, современные кушетки и новейшее оборудование. Работает региональный сосудистый центр, который, по его оценке, производит самое невероятное впечатление.

Губернатор подчеркнул, что в центре спасают жизни пациентов с инфарктами и инсультами.

«Вдумайтесь: около тысячи операций в год. Это три спасенные жизни каждый день!» — написал Глеб Никитин.

Напомним, что губернатор посетил медицинское учреждение во время рабочей поездки в Арзамас 19 июля. Тогда он поручил предусмотреть финансирование на закупку дополнительного оборудования для сосудистого центра ЦГБ. Также стало известно, что больница получит статус опорной.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас больницы Глеб Никитин
Поделиться:
Новости по теме
20 июля 2026 17:23
Глеб Никитин проверил ремонт школ и ЦРБ в Дивеевском округе
19 июня 2026 16:19
Первый в Нижегородской области центр здорового долголетия принял 200 человек
21 апреля 2026 15:40
Эксклюзив
20 лет в операционной: история медсестры, которая влюбилась в хирургию
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных