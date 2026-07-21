Никитин заявил о кардинальных переменах в Арзамасской ЦГБ со времен COVID-19 Общество

Фото: Max-канал Глеба Никитина

Ситуация в Арзамасской ЦГБ кардинально изменилась по сравнению с периодом COVID-19. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Макс-канале.

Он напомнил, что во время пандемии приезжал в больницу и тогда она производила, мягко говоря, плохое впечатление. По словам главы региона, тогда было принято решение о создании системы вентиляции в инфекционном корпусе, поскольку это являлось базовой необходимостью.

Теперь, как отметил Никитин, картина совершенно иная. В медучреждении установлены новые окна, современные кушетки и новейшее оборудование. Работает региональный сосудистый центр, который, по его оценке, производит самое невероятное впечатление.

Губернатор подчеркнул, что в центре спасают жизни пациентов с инфарктами и инсультами.

«Вдумайтесь: около тысячи операций в год. Это три спасенные жизни каждый день!» — написал Глеб Никитин.

Напомним, что губернатор посетил медицинское учреждение во время рабочей поездки в Арзамас 19 июля. Тогда он поручил предусмотреть финансирование на закупку дополнительного оборудования для сосудистого центра ЦГБ. Также стало известно, что больница получит статус опорной.