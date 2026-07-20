Глеб Никитин проверил ремонт школ и ЦРБ в Дивеевском округе Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Дивеевский округ. В ходе поездки глава региона побывал в центральной районной больнице и проверил, как идет подготовка строящихся и ремонтируемых школ к новому учебному году. Никитина сопровождали глава облминздрава Галина Михайлова и глава округа Сергей Кучин, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Главврач Дивеевской ЦРБ имени Н.Н. Блохина Вячеслав Сурусин рассказал, что в состав учреждения входят стационар на 168 коек и поликлиника мощностью 513 посещений в смену. В больнице ведется прием по 28 врачебным специальностям.

За последние годы на модернизацию ЦРБ направили около 110 млн рублей в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». На эти средства полностью отремонтировали регистратуру с картохранилищем, детскую консультацию, второй этаж поликлиники, первый этаж основного корпуса, стоматологическое отделение, операционный блок, диагностическую лабораторию, дневной стационар, родовую и другие помещения. Также в здании заменили электропроводку.

Кроме того, в округе построили три фельдшерско-акушерских пункта, еще 13 ФАПов отремонтировали. Медучреждение получило современное оборудование, включая эндоскопическое и рентгенологическое, а также 24 новых автомобиля, в том числе четыре машины скорой помощи.

Ремонт Дивеевской ЦРБ планируется завершить в 2027 году. В ближайших планах также строительство корпуса отделения скорой помощи и приемного покоя, которые соединят с основным зданием наземным переходом. Финансирование проекта предусмотрено в рамках программы развития кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

Также губернатор посетил Дивеевскую среднюю общеобразовательную школу, рассчитанную более чем на 800 учеников. Сейчас там идет капитальный ремонт. В первом крыле работы выполнены на 90%: заменены окна, системы отопления, водоснабжения и канализации, проведены внутренние работы. Во втором крыле ремонт начался летом. Подрядчик меняет окна, полы и обновляет фасад здания.

Еще одним объектом визита стала Елизарьевская основная общеобразовательная школа, где также проходит капитальный ремонт. Из-за возраста здания было принято решение провести комплексную модернизацию. В школе меняют кровлю, полы, окна и инженерные коммуникации. Также обновляется территория учреждения: одно из строений демонтировали, на его месте возводится новый спортивный зал, кроме того, уже установлена собственная котельная.

Работы в школах выполняются в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. За пять лет по этому нацпроекту в Нижегородской области отремонтировали более 330 школ и построили 30 новых.

Глеб Никитин отметил, что школы являются важными объектами для небольших населенных пунктов, поэтому все работы должны быть выполнены качественно и в установленные сроки.