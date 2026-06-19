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Общество

Первый в Нижегородской области центр здорового долголетия принял 200 человек

19 июня 2026 16:19 Общество
Первый в Нижегородской области центр здорового долголетия принял 200 человек

Фото: городская поликлиника №7

В Городской поликлинике №7 Нижнего Новгорода с апреля 2026 года работает первый в регионе Центр медицины здорового долголетия. Его специалисты выявляют факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, проводят углубленные обследования пациентов и помогают скорректировать образ жизни для сохранения здоровья и профилактики преждевременного старения.

Центр создан на базе Центра здоровья и располагается в поликлиническом отделении №1 на улице Верхне-Печерской, 6. Попасть на прием могут жители региона, прикрепленные к государственным поликлиникам. Направления выдают терапевты, эндокринологи и специалисты отделений медицинской профилактики, в том числе во время выездных осмотров на предприятиях.

По словам главврача поликлиники №7 Елены Овчинниковой, основная задача нового подразделения заключается в выявлении изменений в работе организма, которые способны привести к преждевременному запуску механизмов старения, и своевременной коррекции этих процессов. Она отметила, что эффективность такой работы во многом зависит и от самого пациента, его готовности следовать рекомендациям специалистов.

В поликлинике выстроили единый подход к наблюдению за людьми, имеющими факторы риска. В их числе — курение табака и электронных сигарет, избыточный вес и ожирение, низкая физическая активность, нерациональное питание и злоупотребление алкоголем.

Обследование в центре начинается с расширенного анкетирования. Оно позволяет оценить биологический возраст человека, качество сна и жизни, уровень стресса, тревоги и депрессии, а также выявить возможные когнитивные нарушения и особенности пищевого поведения.

После этого пациенты проходят комплекс исследований. Специалисты оценивают мышечную силу, гибкость суставов, состояние сосудов и состав тела. Для этого используется специализированное современное оборудование.

Затем врач по медицинской профилактике проводит консультацию с учетом всех полученных данных. Пациенту разъясняют текущее состояние здоровья и формируют персональные рекомендации по питанию, физической активности, управлению стрессом и улучшению качества сна. При необходимости назначается второй этап обследований, включающий дополнительные лабораторные исследования.

Каждому посетителю центра оформляют персональный «Паспорт здоровья». При наличии показаний пациентам назначают дальнейшее диспансерное наблюдение.

По данным поликлиники, с начала работы центра обследование прошли уже около 200 человек в возрасте от 18 до 79 лет. В основном это пациенты с ожирением, оксидативным стрессом и нарушениями обмена веществ.

В региональном минздраве подчеркнули, что работа Центра медицины здорового долголетия строится на принципах непрерывного сопровождения пациентов и командного взаимодействия специалистов. Все рекомендации формируются на основе современных научных данных.

Центр работает в рамках задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на развитие профилактической медицины, повышение доступности качественной медицинской помощи и увеличение продолжительности жизни населения.

Ранее сообщалось, что в столице Приволжья создадут Центр мирового уровня по изучению долголетия.

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Теги:
больницы долголетие Медицина и здоровье
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