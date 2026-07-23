Неизвестные подожгли жилой дом в Канавине: погибла 62-летняя женщина Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Женщина погибла на пожаре в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла в деревянном многоквартирном доме на улице Тираспольской (Канавино) прошлой ночью. Огонь охватил крышу, подъезд и квартиры на втором и третьем этажах.

Площадь возгорания составила 200 кв. метров. Тушением пожара занимались 46 человек личного состава.

На месте происшествия было найдено тело 62-летней женщины. Еще два человека пострадали, четверых эвакуировали.

По предварительным данным, дом подожгли. В случившемся будут разбираться правоохранители.

Также 23 июля в Канавинском районе неизвестные подожгли дом на улице Витебской. Там огнеборцы потушили пожар в электрощитовых в двух подъездах. Площадь возгорания составила 5 «квадратов».