Один человек погиб на пожаре в Нижнем Новгороде: из дома спасли 10 человек Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на бульваре Мира в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Открытое горение удалось ликвидировать в 18:34. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Огонь распространился в пределах одной из квартир.

К тушению привлекались 9 единиц техники и 33 сотрудника личного состава чрезвычайного ведомства.

В результате происшествия погиб один человек, его личность в настоящее время устанавливается.

Спасателям удалось вывести из здания 10 человек, среди которых один ребёнок. Ещё 45 жильцов покинули дом самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.

В настоящее время на месте работают дознаватели. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания.