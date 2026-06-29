Один человек погиб на пожаре в Нижнем Новгороде: из дома спасли 10 человек

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Пожар произошел в многоквартирном жилом доме на бульваре Мира в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Открытое горение удалось ликвидировать в 18:34. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Огонь распространился в пределах одной из квартир.
К тушению привлекались 9 единиц техники и 33 сотрудника личного состава чрезвычайного ведомства.
В результате происшествия погиб один человек, его личность в настоящее время устанавливается.
Спасателям удалось вывести из здания 10 человек, среди которых один ребёнок. Ещё 45 жильцов покинули дом самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.
В настоящее время на месте работают дознаватели. Специалистам предстоит установить точную причину возгорания.
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