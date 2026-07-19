Мужчина погиб при пожаре в частично расселенном доме в Сергаче Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Сергаче на улице Лизы Чайкиной произошёл крупный пожар в шестиквартирном доме, который был частично расселён. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил площадь около 400 квадратных метров.

В результате происшествия погиб 53-летний мужчина, проживавший в одной из квартир. По предварительной информации, он не злоупотреблял спиртными напитками и не состоял на профилактическом учёте.

В настоящее время специалисты МЧС России устанавливают причины случившегося.

Ранее сообщалось, что пожар в Починках унес жизни двух человек.