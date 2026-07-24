Минлесхоз напоминает нижегородцам о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области призывает жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности в связи с активным посещением лесов в период массового сбора ягод.

Защита от лесных пожаров соответствует целям федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». В Нижегородской области для оперативного отслеживания и пресечения лесных пожаров организовано наземное и авиационное патрулирование, развернута система видеомониторинга.

Вместе с тем, в настоящее время отмечается существенное увеличение посещаемости лесных массивов в связи с активным сбором дикоросов — в первую очередь ягод. Повышенный поток граждан в леса напрямую влияет на рост рисков возникновения лесных пожаров, что требует дополнительных профилактических мер и повышенной ответственности со стороны населения. По данным Минлесхоза, основными причинами возгораний в лесах по‑прежнему остаются неосторожное обращение с огнём, непотушенные костры, брошенные окурки, а также использование открытого огня для приготовления пищи в необорудованных местах. В условиях жаркой и сухой погоды даже незначительный источник огня может привести к быстрому распространению пожара, нанести серьёзный ущерб лесному фонду, объектам животного мира и создать угрозу населённым пунктам.

В ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда зарегистрировано семь лесных пожаров, они произошли на территории Варнавинского, Ветлужского, Борского и Балахнинского районных лесничеств. Причины — неосторожное обращение человека с огнем и сухие грозы.

В Минлесхозе Нижегородской области также напомнили, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, при котором запрещены:

— посещение гражданами лесов при наступлении IV-V класса пожарной опасности по условиям погоды;

— проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора, выжигания травы, а также проведение иных пожароопасных работ;

— использование сооружений для приготовления пищи на углях.

На сайте регионального минлесхоза ежедневно обновляется карта пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено.

В условиях особого противопожарного режима размер штрафа для граждан за нарушения может достигать 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 90 тыс. рублей, для юридических лиц — 1 млн рублей, не считая обязанности оплатить ущерб, который может быть нанесен лесному фонду. За уничтожение или повреждение лесных насаждений, в том числе из-за неосторожного обращения с огнем, предусмотрена и уголовная ответственность (по ст. 261 УК РФ).

В случае обнаружения лесного пожара нижегородцев просят незамедлительно сообщить об этом по телефону прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00, региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23. Звонки принимаются круглосуточно.