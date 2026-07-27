Дивеево примет юбилейный Съезд малых городов 13−15 августа Общество

Фото: Полина Зубова

V Съезд малых городов (18+) Нижегородской и Гродненской областей пройдет в Дивееве с 13 по 15 августа.

В этом году площадкой форума станет Дивеево — один из главных православных центров России. В начале августа сюда традиционно приезжают тысячи паломников из разных регионов страны и из-за рубежа, в том числе из Беларуси.

В преддверии съезда Нижегородскую область посещают белорусские журналисты. В рамках пресс-тура они знакомятся с историей и современным развитием региона, а также с подготовкой к предстоящему форуму.

Как сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на пресс-конференции 27 июля, юбилейный съезд станет продолжением многолетнего сотрудничества Нижегородской области с регионами Беларуси.

«Белоруссия занимает третье место среди международных партнеров Нижегородской области по объему товарооборота — после Китая. Несмотря на все сложности последних лет, показатели продолжают расти, в прошлом году рост составил еще около 5%», — отметил он.

По словам Евгения Люлина, взаимодействие охватывает практически все сферы. Одним из ключевых направлений остается машиностроение. Так, на Горьковском автозаводе используются комплектующие почти 40 белорусских предприятий, а около 70% сельскохозяйственной техники, работающей на полях Нижегородской области, произведено в Беларуси. Кроме того, реализуются совместные проекты по выпуску трамваев и электробусов.

Люлин подчеркнул, что Нижегородская область заключила соглашения о сотрудничестве со всеми регионами Беларуси. Стороны регулярно обмениваются законодательными практиками, проводят совместные встречи и организуют обмен делегациями. Именно эта работа стала основой для появления проекта съездов малых городов.

В программу съезда войдут дискуссии по кадровой политике в муниципалитетах, экономическому развитию территорий и работе с молодежью. Также запланированы выставка и ярмарка продукции.

Особое внимание участники уделят вопросам закрепления молодежи в малых городах и сельской местности. Планируется обсудить меры поддержки молодых специалистов, обеспечение жильем, а также обменяться успешными муниципальными практиками. При этом, как подчеркнул Евгений Люлин, к обсуждению будут привлечены сами молодые люди.

Ожидается, что в V Съезде малых городов примут участие представители семи-восьми муниципалитетов Беларуси, а также муниципальных образований Нижегородской области. Окончательный состав делегаций станет известен после завершения их формирования.