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Более 40 нижегородских деревень и сел подключат к интернету: список

27 июля 2026 18:28 Общество
Более 40 нижегородских деревень и сел подключат к интернету: список

Фото: предоставлено пресс-службой компании «Мегафон»

В 2026 году в 42 населенных пунктах Нижегородской области появится доступ к интернету. Благодаря этому пользоваться мобильной связью и Сетью смогут еще около 8,9 тысячи жителей деревень, сел и поселков. Работы проведут в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Как сообщили в правительстве региона, 36 базовых станций с отечественным оборудованием «Булат» стандарта GSM/LTE-1800 установят по программе «Устранение цифрового неравенства 2.0». Еще шесть объектов построят за счет региональной программы инвестиционного налогового вычета для операторов связи, которая действует в Нижегородской области с 1 января 2025 года.

Список населенных пунктов сформировали по итогам голосования жителей, проходившего в конце 2025 года. В него вошли деревни и села с численностью населения от 100 до 1000 человек.

Замгубернатора Егор Поляков отметил, что проблема доступности интернета в небольших населенных пунктах региона остается актуальной. По его словам, власти используют все доступные механизмы для сокращения числа территорий без устойчивой связи и стимулируют операторов развивать сети в труднодоступных местах. Он добавил, что за последние пять лет в регионе построили более 190 базовых станций стандарта LTE, а доступ к мобильной связи получили почти 50 тысяч человек.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов сообщил, что перед включением населенных пунктов в программу специалисты проверяли их на соответствие ее условиям, в том числе подтверждали отсутствие устойчивого сигнала сотовой связи. Кроме того, он напомнил, что с прошлого года в регионе действует инвестиционный налоговый вычет для операторов, которые развивают связь в малых населенных пунктах и вдоль региональных автодорог. По его словам, в рамках этой программы уже построены три базовые станции, а операторы могут вернуть до 90% налога на прибыль от объема инвестиций.

Развитие инфраструктуры связи в отдаленных населенных пунктах является одной из задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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Теги:
Интернет Нацпроект Сотовые операторы
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