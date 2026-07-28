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Общество

Ветеранов СВО обеспечивают одеждой, разработанной победителями конкурса дизайна «На крыльях»

28 июля 2026 13:15 Общество
Ветеранов СВО обеспечивают одеждой, разработанной победителями конкурса дизайна «На крыльях»

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

Государственный фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов специальной военной операции с тяжелыми ранениями адаптивной одеждой. При этом используются модели, разработанные победителями международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях».

Фонд выдает ветеранам СВО адаптивную одежду бесплатно в качестве технических средств реабилитации. Все заявки рассматриваются персонально, чтобы герои получили максимально удобную и подходящую им одежду. При подборе специалисты учитывают состояние здоровья, физические возможности и индивидуальные потребности каждого ветерана. Для каждого предусмотрены три комплекта: летний, зимний и демисезонный. В комплект входит до 12 позиций.

Возможность обеспечивать ветеранов адаптивной одеждой появилась у фонда благодаря поддержке президента России Владимира Путина. Глава государства одобрил инициативу Анны Цивилевой на встрече с героями СВО в марте 2025 года.

«Адаптивная одежда учитывает индивидуальные особенности людей, помогает защитникам с тяжелыми ранениями вернуть уверенность в себе, быстрее адаптироваться к мирной жизни. Сегодня мы говорим не об ограничениях, а о силе духа и безграничном потенциале наших героев. Современные технологии, в том числе в сфере адаптивной моды, открывают перед ними новые возможности, которые позволяют заниматься спортом и творчеством, реализовываться в профессии и вести активную, полноценную жизнь. Наша задача — создать все необходимые условия, чтобы каждый защитник чувствовал поддержку и мог уверенно двигаться вперед», — сказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Всего с лета 2025 года фонд выдал по всей стране уже более 2 800 комплектов адаптивной одежды. Так, в Нижегородской области филиал фонда «Защитники Отечества» обеспечил комплектом одежды ветерана СВО Алексея Крюкова. Герой ведет активный образ жизни, и адаптивная одежда помогает ему в этом.

«Когда одежда учитывает особенности после ранения, становится проще снова чувствовать себя в строю. Благодаря застежкам-молниям в одежде есть быстрый доступ к протезу, что делает его использование удобнее»", — говорит Алексей.

Особую роль в развитии индустрии адаптивной одежды в России играет международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях», который учредил и проводит Государственный фонд «Защитники Отечества» при поддержке генерального партнера — ВЭБ. РФ и региональных правительств.

За три года проект вырос из региональной инициативы Кузбасса в международный конкурс и стал платформой, которая дает возможность модельерам проявить талант и помочь людям с инвалидностью чувствовать себя увереннее и комфортнее.

Его участники — профессиональные дизайнеры, модельеры, производители одежды из России и зарубежных стран, а также студенты средних профессиональных и высших учебных заведений — представляют работы в шести номинациях: «Мы — семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «От рабочего дня — к активным делам», «Торжество» и «С заботой при восстановлении».

В 2025 году конкурс привлек 286 участников из 67 регионов России и семи зарубежных государств. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, конкурс делает особый акцент на культурных традициях и национальных мотивах. Участники стараются отразить в моделях красоту и разнообразие России, а также уникальность своих регионов.

Напомним, что обратиться за получением адаптивной одежды ветераны СВО с инвалидностью могут обратиться в центральный филиал фонда «Защитники Отечества» по Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Марата, 27, тел. 8 (831) 233-33-40 (доб. 1).

Напомним, Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

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Теги:
СВО Фонд "Защитники Отечества"
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