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Уникальное производство буровых установок наладят в Нижнем Новгороде

28 июля 2026 15:07 Экономика
Уникальное производство буровых установок наладят в Нижнем Новгороде

Фото: презентация земельного совета

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил реализацию масштабного инвестиционного проекта в Сормовском районе. Компания «Диггерпро» планирует построить производственный комплекс для выпуска оборудования горизонтально-направленного бурения и микротоннелирования.

Проект предусматривает аренду земельного участка площадью 17,4 тысячи квадратных метров. Участок расположен на территории ГСХП «Доскино», его восточная часть свободна от застройки.

Объем инвестиций составит более 187 миллионов рублей. Представители компании отметили, что в регионе сейчас нет ни одного предприятия, которое занимается подобным производством.

Ходатайство о выделении земли рассматривалось еще в мае текущего года, но процедура была приостановлена из-за заявки другой организации. Для реализации замысла инвестору предстоит решить ряд инфраструктурных сложностей. Кроме того, пока не решен вопрос транспортной доступности — к площадке отсутствует подъезд.

По данным регионального минграда, проекту потребуется разработка документации по планировке территории.

По предварительным расчетам, возведение завода и запуск производственной линии займут около 24 месяцев.

Ранее сообщалось, что пять инвестпроектов на 859 млн рублей одобрили в Нижегородской области в июне.

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Теги:
Инвестиции инвестиционные проекты Производство
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