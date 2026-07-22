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Инвестора ищут для производства рапсового масла в Нижегородской области

22 июля 2026 13:46 Экономика
Инвестора ищут для производства рапсового масла в Нижегородской области

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области подготовила инвестиционное предложение по созданию маслоэкстракционного завода с элеваторным комплексом. Проект уже включает расчет основных параметров, подбор земельных участков и оценку потенциальных рынков сбыта продукции.

Будущий завод планируют построить на территории опережающего развития «Володарск». Для компаний, которые работают в этой зоне, действуют налоговые льготы и другие меры поддержки.

Предприятие будет производить рапсовое масло и шрот. Эту продукцию смогут использовать предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности при выпуске снеков, полуфабрикатов, хлебобулочных изделий и комбикормов.

Объем вложений в реализацию проекта оценивается более чем в 2,7 млрд рублей.

Как отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области Артур Батурский, выбранная площадка в Володарске уже обеспечена необходимой инфраструктурой — сетями электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, инвестор сможет воспользоваться действующими мерами поддержки, включая льготное финансирование, налоговые послабления и компенсацию части расходов.

В Корпорации развития региона считают, что запуск нового предприятия поможет укрепить пищевую и перерабатывающую промышленность Нижегородской области и расширить производство сельхозпродукции.

Подробности о проекте размещены на инвестиционном портале Нижегородской области. Там же можно найти контакты специалистов, которые сопровождают инициативу.

Напомним, по итогам 2025 года Нижегородская область заняла второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ. Улучшение условий для бизнеса входит в задачи нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области одобрили пять инвестпроектов на 859 млн рублей.

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Теги:
Завод инвестиционные проекты
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