Более 30 новых площадок размещено на инвесткарте Нижегородской области Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Более 30 новых площадок размещено на инвестиционной карте Нижегородской области за I полугодие 2026 года.

Сейчас на инвестиционной карте Нижегородской области размещено более 600 площадок. Например, для ведения сельскохозяйственной деятельности доступна территория площадью 93,9 га около села Фоминка Лукояновского округа, а для создания различных производств — территория площадью 5 га на улице Ларина в Нижнем Новгороде.

«Инвестиционная карта позволяет предпринимателям быстро и в удобном формате подобрать территорию, отвечающую всем требованиям запланированного проекта. Кроме того, в рамках последнего обновления инвестиционной карты инвесторы получили возможность самостоятельно размещать свои инвестиционные площадки, что упрощает поиск партнеров и соинвесторов для реализации проектов», — сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

За первое полугодие 2026 года реализовано порядка 30 площадок для проектов в области сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.

Инвестиционная карта разработана с учетом требований регионального инвестиционного стандарта — системы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в области. Его составляющие — инвестиционная декларация, агентство развития, инвесткомитет, инвесткарта, а также свод инвестиционных правил, где прописан весь «клиентский путь» инвестора. Стандарт направлен на оптимизацию взаимодействия инвесторов с органами власти и ресурсоснабжающими организациями и сокращение сроков при реализации проектов. На сегодняшний день в регионе внедрены все элементы инвестстандарта.

Корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях — от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

Напомним, с 2025 года «Повышение инвестиционной активности» — это один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Задача федерального проекта — сделать так, чтобы условия для ведения бизнеса были понятными, риски распределялись между государством и инвесторами, чтобы предоставлялись системные меры поддержки для увеличения доли инвестиций в ВРП.