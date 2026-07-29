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Общество

Нижегородцы смогут экономить на проезде в общественном транспорте с 1 августа

29 июля 2026 11:06 Общество
Нижегородцы смогут экономить на проезде в общественном транспорте с 1 августа

Фото: пресс-служба платёжной системы «Мир»

Жители Нижегородской области с 1 августа по 30 ноября 2026 года смогут экономить на поездках в общественном транспорте. При оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон, стоимость каждой поездки будет на 10 рублей меньше.

Скидка распространяется на поездки в автобусах, электробусах, троллейбусах, трамваях и метро. Возможностью бесконтактной оплаты оснащены почти четыре тысячи транспортных средств региона.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо заранее добавить карту «Мир» в один из мобильных платежных сервисов, например Mir Pay. Смартфон на базе Android должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты. После этого для оплаты достаточно приложить телефон к терминалу — скидка будет применена автоматически. В платежной системе «Мир» отмечают, что она действует даже при отсутствии подключения к интернету.

В акции участвуют все карты «Мир», включая виртуальные, оформленные в банковском приложении. При оплате пластиковой картой скидка не предоставляется.

Замминистра транспорта и автодорог региона Денис Рябинин отметил, что бесконтактная оплата смартфоном остается одним из востребованных способов оплаты проезда как среди жителей региона, так и среди туристов.

Напомним, что с 1 июля 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода отменили наличку. Сейчас оплатить проезд можно банковской либо транспортной картой. Власти рассчитывают снизить аварийность за счет того, что водители больше не будут отвлекаться на прием денег и выдачу сдачи.

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Теги:
Общественный транспорт проезд Сбербанк
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