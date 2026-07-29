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Общество

Ливни и град надвигаются на Нижегородскую область

29 июля 2026 13:26 Общество
Ливни и град надвигаются на Нижегородскую область

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погоды 29 июля. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В течение одного-трех часов прогнозируются грозы, сильные дожди и ливни. Местами возможен град.

Во время осадков видимость может снизиться до 500 метров и менее. При грозах ожидается шквалистый ветер скоростью 14−19 м/с. Неблагоприятные условия сохранятся до конца дня 29 июля и в течение суток 30 июля.

В МЧС предупреждают о повышенной вероятности чрезвычайных ситуаций. Жителям рекомендуют при нахождении на улице укрыться, а если это невозможно — защитить голову от града сумкой, одеждой или руками. Следует держаться подальше от линий электропередачи, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Водителям советуют снизить скорость: из-за ухудшения видимости, размокания обочин и грунтовых дорог возрастает риск заносов. Также следует избегать низменных участков местности.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание прогнозируется в Нижнем Новгороде 30 июля.

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Теги:
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