Дождливую погоду прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде на следующей неделе Общество

Фото: Александр Воложанин

На следующей неделе с 27 июля по 2 августа в Нижнем Новгороде ожидается переменчивая погода: температура будет комфортной, но дожди продолжат поливать. Такие прогнозы предоставил сервис «Яндекс.Погода».

В понедельник, 27 июля, ожидается пасмурная погода, днём до +24°С, а ночью +17°С. Синоптики прогнозируют небольшие дожди в течение всего дня. Ветер юго-восточный, до 4 м/с.

Во вторник, 28 июля, небо прояснится, будет солнечно и температура поднимется до +26°С. Вечером будет комфортная для прогулок погода — понаблюдать за звёздами можно будет при +19°С.

В среду, 29 июля, южный вечер усилится до 5 м/с, небо снова затянут облака и снова зарядит дождь. Столбики термометров покажут +23°С, а вечером — +17…19°С.

В четверг и в пятницу, 30−31 июля, ветер сменится на северо-западный, но характер погоды не изменится: будет пасмурно и дождливо. Температура опустится до +19…21°С днём, +16…17°С ночью.

На выходные, 1 и 2 августа, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, но осадки на территории региона сохранятся. Дневная температура сохранится в пределах +20…23°С, ночная +16…18°С.

Как сообщалось ранее, август в Нижегородской области пройдёт без погодных сюрпризов. Температура и количество осадков ожидаются близкими к привычным для последнего месяца лета значениям.