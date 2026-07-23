Нижегородцам рассказали, какой погода будет в августе Общество

Фото: Кира Мишина

Последний месяц лета в Нижегородской области пройдет без погодных сюрпризов. Температура и количество осадков ожидаются близкими к привычным для последнего месяца лета значениям. Об этом свидетельствует предварительный прогноз ФГБУ «Гидрометцентр России» на август, опубликованный на сайте регионального МЧС.

Так, средняя температура воздуха в регионе в августе составит 16−18 градусов. Это соответствует климатической норме, рассчитанной за период с 1991 по 2020 годы.

Существенных отклонений по дождям также не прогнозируется. По данным специалистов, за месяц может выпасть около 55−70 мм осадков, что соответствует средним значениям для этого периода.

Ранее сообщалось, что до конца июля в Нижегородской области сохранится дождливая, но теплая погода.