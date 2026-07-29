Евгений Люлин: «Съезды малых городов — это модель, которую можно внедрять в каждом регионе Союзного государства» Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

В преддверии V Съезда малых городов Нижегородской области и Гродненской области (Республика Беларусь), который пройдет с 13 по 15 августа в Дивеевском округе, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин провел пресс-конференцию для представителей средств массовой информации двух стран. Спикер регионального парламента рассказал о программе мероприятия, результатах пятилетнего сотрудничества регионов и обозначил перспективы развития межпарламентских и экономических связей в рамках Союзного государства.

На V Съезд в Дивеево ожидается прибытие делегации из братской Республики Беларусь численностью более 120 человек. В их состав войдут представители предприятий и организаций, а также органов власти. Участники будут работать по четырем тематическим секциям, посвященным кадровому обеспечению органов местного самоуправления, привлечению молодых специалистов в АПК, кадровой политике в сфере культуры и туризма, а также роли молодежи в сохранении историко-культурного наследия. Кураторами секций выступят профильные министры правительства Нижегородской области и председатели профильных комитетов Законодательного Собрания. Запланированы выезды в соседние муниципальные образования для посещения предприятий и участия в круглых столах.

Евгений Люлин подчеркнул, что Съезды малых городов, которые проводятся по инициативе депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области и коллег из Гродненского областного Совета депутатов, за пять лет стали форумами народной дипломатии и реальным инструментом интеграции регионов и муниципалитетов двух стран. Организаторами Съезда с нижегородской стороны выступают Законодательное Собрание Нижегородской области, региональное Правительство и Дом народного единства. Первый Съезд состоялся в 2022 году в Ваче, затем эстафету принимали Зельва, Семенов, Мосты, в этом году он пройдет в Дивеево. Опыт проведения этих встреч получил высокую оценку на Форуме регионов Беларуси и России: председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова рекомендовала распространить его на всю Беларусь, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу, отметив, что практика была бы интересна и другим регионам России.

Говоря об экономических результатах, спикер отметил, что Беларусь занимает третье место среди 95 внешнеторговых партнеров Нижегородской области, уступая лишь Индии и Китаю. По итогам 2025 года товарооборот с Беларусью увеличился на 5 процентов. Более 80 нижегородских предприятий тесно взаимодействуют с белорусскими коллегами в сферах машиностроения, станкостроения, судостроения и химической промышленности. Более 70 процентов парка сельхозтехники региона — это продукция МТЗ, тракторы «Беларус». В Ворсме собираются белорусские трамваи и электробусы «МиНиН». Белорусские проектные и строительные организации участвуют в возведении школ и социальных объектов в регионе. Нижегородские специалисты, в свою очередь, принимали участие в работе на Белорусской АЭС. Благодаря Съездам малых городов в Беларуси была создана дилерская сеть крупнейшего российского производителя малой сельхозтехники из Павлова, налажено взаимодействие между перерабатывающими предприятиями пищевой промышленности, подписаны соглашения о сотрудничестве между муниципалитетами и образовательными учреждениями.

Особое внимание Евгений Люлин уделил молодежной политике. В прошлом году в рамках проекта «Уроки с путешествием» нижегородские школьники ездили на экскурсии в Минск и Брест, а белорусские ребята побывали в Нижнем Новгороде. По инициативе спикера в сельских районах начались образовательные аграрные уроки, которые проводят белорусские ученые, знакомя школьников с новейшими достижениями в отрасли и беспилотной сельхозтехникой. Нижегородской и белорусской молодежью совместно разработан единый стандарт деятельности молодежных муниципальных палат, а в прошлом году стартовал проект «Цифровая звезда» по оцифровке памятников героям Великой Отечественной войны. На Съезде в Дивееве молодые парламентарии подведут первые итоги совместной работы по соглашению о сотрудничестве между Ассоциацией молодежных парламентов Гродненской области и Ассоциацией молодежных парламентов ПФО.

«В этом году для проведения Съезда выбрано уникальное место — село Дивеево, известное далеко за пределами нашей страны. Здесь наши белорусские гости смогут почувствовать исконно русскую культуру, прикоснуться к духовным истокам. Увидеть, как традиции гармонично сочетаются с современным развитием территорий», — отметил руководитель Дома народного единства Сергей Федоров.

«Съезды малых городов — это модель, которую можно внедрять в любом регионе Союзного государства. Они помогают устанавливать крепкие деловые связи, но главное — эти встречи дают возможность общаться напрямую. Не в высоких кабинетах, а на местах, „на земле“ формируются связи — деловые, культурные, дружеские. Укрепляя взаимодействие во всех сферах, наращивая сотрудничество, мы сможем преодолеть все трудности и добиться успешного развития наших регионов, наших народов и нашего общего Союзного государства», — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.