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В ПИМУ рассказали, сколько подростков-зацеперов лечили с начала года

29 июля 2026 17:56 Общество
В ПИМУ рассказали, сколько подростков-зацеперов лечили с начала года

Фото: Александр Воложанин

С начала 2026 года в Ожоговом центре Университетской клиники ПИМУ прошли лечение менее десяти подростков, получивших электротравмы во время зацепинга. Об этом ИА «НТА-Приволжье» сообщили в пресс-службе Приволжского медуниверситета.

Все пострадавшие — подростки в возрасте от 13 до 16 лет. Сейчас пациентов с такими травмами в стационаре нет.

В ПИМУ отметили, что пик подобных происшествий традиционно приходится на апрель, май, летние каникулы и начало сентября. Это связано с тем, что в теплое время года подростки больше времени проводят на улице.

Медики подчеркнули, что зацепинг нередко приводит к тяжелым сочетанным травмам. Помимо обширных ожогов, у пострадавших диагностируют переломы позвоночника и конечностей, а также тяжелые черепно-мозговые травмы, требующие длительной реабилитации.

В этом году, по данным ПИМУ, среди поступивших в ожоговый центр детей летальных исходов удалось избежать — все пациенты выписаны.

Ранее сообщалось, что подростки-зацеперы закидали нижегородскую электричку камнями. На их родителей составили административные протоколы.

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Теги:
больницы ПИМУ Травма
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