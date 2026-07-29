В ПИМУ рассказали, сколько подростков-зацеперов лечили с начала года Общество

Фото: Александр Воложанин

С начала 2026 года в Ожоговом центре Университетской клиники ПИМУ прошли лечение менее десяти подростков, получивших электротравмы во время зацепинга. Об этом ИА «НТА-Приволжье» сообщили в пресс-службе Приволжского медуниверситета.

Все пострадавшие — подростки в возрасте от 13 до 16 лет. Сейчас пациентов с такими травмами в стационаре нет.

В ПИМУ отметили, что пик подобных происшествий традиционно приходится на апрель, май, летние каникулы и начало сентября. Это связано с тем, что в теплое время года подростки больше времени проводят на улице.

Медики подчеркнули, что зацепинг нередко приводит к тяжелым сочетанным травмам. Помимо обширных ожогов, у пострадавших диагностируют переломы позвоночника и конечностей, а также тяжелые черепно-мозговые травмы, требующие длительной реабилитации.

В этом году, по данным ПИМУ, среди поступивших в ожоговый центр детей летальных исходов удалось избежать — все пациенты выписаны.

Ранее сообщалось, что подростки-зацеперы закидали нижегородскую электричку камнями. На их родителей составили административные протоколы.