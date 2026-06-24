12-летний зацепер получил тяжелые травмы, прокатившись на автобусе в Арзамасе Происшествия

23 июня в Арзамасе произошёл несчастный случай с участием 12-летнего подростка. Мальчик зацепился за задний бампер автобуса и проехал так несколько метров, после чего спрыгнул на проезжую часть. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате подросток получил серьёзные травмы: закрытый перелом свода основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пострадавшего госпитализировали.

В Госавтоинспекции региона напомнили, что зацепинг, ставший популярным среди подростков, остаётся крайне опасным увлечением, которое часто заканчивается тяжёлыми травмами и даже гибелью.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде шестерых подростков доставили в полицию за зацепинг.