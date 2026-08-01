Семь юных нижегородцев стали победителями в спецноминации конкурса «Моя страна — моя Россия» Общество

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Названы имена победителей специальной детской номинации «Сказки народов моей страны» XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов. В число победителей вошли семь юных авторов из Нижегородской области.

В XXIII сезоне Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» зарегистрировались 80 257 участников со всей страны. Конкурс проходит в рамках Года единства народов России, поэтому одной из его ключевых тем в этом сезоне стало сохранение культурного наследия, традиций народов нашей страны и укрепление межнационального единства.

Этой теме посвящена и специальная детская номинация «Сказки народов моей страны», объединившая 1 272 участника в возрасте от 3 до 13 лет включительно. В этом году юные авторы соревновались в двух направлениях — «Текстовые работы» и «Графические работы». В первом участники создавали авторские сказки, вдохновленные культурой, традициями и фольклором народов России, а во втором — иллюстрации, отражающие сказочные образы, национальные мотивы и самобытность регионов нашей страны.

По итогам экспертной оценки определены 100 победителей из 43 регионов России специальной детской номинации «Сказки народов моей страны». Их работы войдут в ежегодный сборник, который традиционно издается конкурсом и в этом году будет посвящен сказкам народов России. Печатное издание получит каждый победитель — книга станет памятным подарком, в котором сохранится его творческая работа. Такие сборники не только помогают юным авторам сделать первые шаги в литературном и художественном творчестве, но и сохраняют истории, созданные детьми, передавая их следующим поколениям. Именно так с самого раннего возраста формируется уважение к культурному наследию, традициям народов России и чувство сопричастности к истории своей страны.

От Нижегородской области в 2026 году в число победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» вошли семь юных авторов.

Арсений Кирсанов из Арзамаса, учащийся 5-го класса, представил в направлении «Текстовые работы» произведение «Сказка о волшебном узоре России», в котором он объединил фольклорные образы, традиции народных художественных промыслов и представителей разных народов России. Работа рассказывает о ценности исторического наследия, дружбы и единства, а также напоминает о важности сохранения традиций предков.

Остальные 6 победителей — родом из Сергача Нижегородской области.

София Балушева, учащаяся 2-го класса, стала победительницей направления «Графические работы» с елочной игрушкой «Заюшкина избушка», созданной по мотивам русской народной сказки.

Валерия Вайберт, учащаяся 4-го класса, представила в направлении «Графические работы» елочную игрушку «Царевна-лягушка на лилии» по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка».

Валерия Гришина, учащаяся 4-го класса, вошла в число победителей направления «Графические работы» с елочной игрушкой «Чебуран — медвежий сын», созданной по мотивам мордовской народной сказки.

Диана Малухина, учащаяся 5-го класса, представила в направлении «Графические работы» композицию «Емеля на печи с балалайкой» по мотивам русской народной сказки «По щучьему веленью».

Злата Сигачева, учащаяся 3-го класса, стала победительницей направления «Графические работы» с елочной игрушкой «Жар-птица» по мотивам русской народной сказки «Иван-царевич и Серый волк».

Анастасия Проняева, учащаяся 4-го класса, представила в направлении «Графические работы» елочную игрушку «Золотая рыбка», выполненную по мотивам русской народной сказки.

«Для нас особенно важно, что Всероссийский конкурс „Моя страна — моя Россия“ объединяет людей разных поколений. Основная аудитория конкурса — молодежь от 14 до 35 лет, но специальная детская номинация позволяет сделать первый шаг в проектную и творческую деятельность самым юным участникам. Сегодня они создают свои первые сказки и иллюстрации, знакомятся с культурой и традициями народов России, а завтра становятся участниками основных номинаций конкурса, развивают собственные инициативы и реализуют проекты, которые меняют жизнь вокруг», — отметил руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет».