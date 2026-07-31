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Культура и отдых

XV Международный фестиваль «Арзамасские купола» завершился в Нижегородской области

31 июля 2026 15:23 Культура и отдых
XV Международный фестиваль «Арзамасские купола» завершился в Нижегородской области

Фото: администрация г.о.г. Арзамас

30 июля в Арзамасе на Соборной площади состоялся гала-концерт XV Международного фестиваля православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Его организаторами выступают правительство Нижегородской области, Нижегородская митрополия, администрация г. о. г. Арзамас, благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского, АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области».

В программу гала-концерта вошли лучшие творческие номера фестиваля, а также выступление известной исполнительницы Майи Балашовой.

Победителей и лауреатов приветствовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, депутат Законодательного собрания региона Николай Упирвицкий, мэр Арзамаса Александр Щелоков.

«Фестиваль „Арзамасские купола“ проходит уже в пятнадцатый раз, а это значит, что он любим и востребован. Важно, что мы говорим о популяризации культурного наследия, о традициях, и именно фестиваль „Арзамасские купола“ в этом смысле является символом единства: единства исполнителей, которые работают с патриотической, духовной тематикой, единство тех, кто эти ценности разделяет. Сейчас одна из ключевых тем Арзамаса — юбилей Александра Васильевича Ступина. Она важна как на местном, так и на федеральном уровне. И сегодня в программе фестиваля мы увидели театрализованную постановку, посвященную жизни и наследию великого живописца. Когда важные темы объединяются вместе, получаются самые сильные по смысловому содержанию проекты», — отметила Наталья Суханова.

Фестиваль в этом году побил рекорды по охвату и географии участников. На заочный отборочный тур поступило 213 заявок от 592 исполнителей из 26 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

«Фестиваль, созданный, по большому счету, энтузиастами, превратился в международное традиционное событие. Это результат большой совместной работы Нижегородской митрополии, правительства Нижегородской области и администрации Арзамаса. В этом году количество заявок от участников заметно выросло, что особенно ценно, учитывая соревновательный характер мероприятия. Особенно ценно неизменное участие наших друзей из Беларуси. Будем надеяться, что „Арзамасские купола“ продолжатся — и дальше, и больше», — сказал мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Итоги конкурса подвело авторитетное жюри под председательством епископа Сормовского Иннокентия. В состав коллегии также вошли заслуженный артист РФ Борис Галкин, протоиерей Геннадий Ульянич и другие известные деятели культуры и духовенства.

Обладателем гран-при стала вокальная студия «Новые голоса» из Выборга (руководитель — Артём Лалаков). В номинации «Сольное пение» (эстрада) первое место занял Павел Двойников из Заволжья Нижегородской области, среди «народников» лучшей признана Наталья Осокина из Новороссийска.

В номинации «Вокальные ансамбли» победителями стали народный ансамбль «Хутарок» из Сморгони Республики Беларуси и московский фольклорный ансамбль «Рута-мята». Среди авторов-исполнителем лучшим признан Леонид Захаров из с. Новоселовка Республики Крым.

Лучший исполнитель патриотической песни — Денис Ларюшкин (94-я орденов Жукова и Красной Звезды дивизия войск Нацгвардии РФ, г. Саров). Приз зрительских симпатий присужден Рачику Оруджеву из Москвы.

За 15 лет проведения «Арзамасских куполов» его участниками стали более 4 500 человек из 50 субъектов РФ, а также Сербии, Беларуси, Казахстана и других стран.

Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на развитие туристической инфраструктуры, подготовку кадров, продвижение путешествий по стране и повышение качества сервиса. В его рамках реализуется пять федеральных проектов.

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Теги:
Арзамас Фестиваль
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