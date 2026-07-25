Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026

Юбилейный, десятый, заплыв на открытой воде X-WATERS Волга прошёл в Нижнем Новгороде 25−26 июля.
Великую русскую реку Волгу покоряли спортсмены из 190 городов России, Аргентины, Китая, Испании, Нидерландов, Эстонии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Латвии. Свои силы в соревновании проверили порядка 3 тысяч спортсменов.
В двухдневную программу стартов к уже привычным заплывам на 1, 2, 3, 5 км были добавлены ночной заплыв на 600 м и ультрадистанции в 10 и 30 км.
Фотографии: Александр Воложанин
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