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Спорт

Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026

26 июля 2026 18:46 Спорт

Юбилейный, десятый, заплыв на открытой воде X-WATERS Волга прошёл в Нижнем Новгороде 25−26 июля.

Великую русскую реку Волгу покоряли спортсмены из 190 городов России, Аргентины, Китая, Испании, Нидерландов, Эстонии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Латвии. Свои силы в соревновании проверили порядка 3 тысяч спортсменов.

В двухдневную программу стартов к уже привычным заплывам на 1, 2, 3, 5 км были добавлены ночной заплыв на 600 м и ультрадистанции в 10 и 30 км.

Фотографии: Александр Воложанин

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X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026
X-WATERS Волга — 2026

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Теги:
Плавание реки Соревнования
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Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
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