Нижегородцев предупредили о фейковых письмах от Роспотребнадзора Общество

Фото: Александр Воложанин

Мошенники рассылают россиянам фейковые письма якобы от имени Роспотребнадзора. Об этом сообщили в ведомстве.

На электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступают письма о проведении внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ. В сообщениях содержится QR-код, ссылка для перехода и требование оплатить почтовые услуги. В ведомстве подчеркнули, что такая информация не соответствует действительности.

Роспотребнадзор разъяснил, что все контрольно-надзорные и профилактические мероприятия, включая обязательные профилактические визиты, проводятся в рамках 248-ФЗ. Уведомления о них размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на ЕПГУ и дополнительно направляются на электронную почту организации или предпринимателя.

Источник: Роспотребнадзор.

В официальных письмах обязательно указываются уникальный номер мероприятия, QR-код, адрес его проведения и контактные телефоны исполнителя.

При этом никаких требований об оплате в уведомлениях нет — все мероприятия проводятся бесплатно.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом министра Пучкова просили денег у нижегородцев.