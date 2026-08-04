Нижегородцев предупредили о фейковых письмах от Роспотребнадзора

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Мошенники рассылают россиянам фейковые письма якобы от имени Роспотребнадзора. Об этом сообщили в ведомстве.
На электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поступают письма о проведении внеплановой проверки в рамках 294-ФЗ. В сообщениях содержится QR-код, ссылка для перехода и требование оплатить почтовые услуги. В ведомстве подчеркнули, что такая информация не соответствует действительности.
Роспотребнадзор разъяснил, что все контрольно-надзорные и профилактические мероприятия, включая обязательные профилактические визиты, проводятся в рамках 248-ФЗ. Уведомления о них размещаются в личном кабинете хозяйствующих субъектов на ЕПГУ и дополнительно направляются на электронную почту организации или предпринимателя.
Источник: Роспотребнадзор.
В официальных письмах обязательно указываются уникальный номер мероприятия, QR-код, адрес его проведения и контактные телефоны исполнителя.
При этом никаких требований об оплате в уведомлениях нет — все мероприятия проводятся бесплатно.
Ранее сообщалось, что мошенники под видом министра Пучкова просили денег у нижегородцев.
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