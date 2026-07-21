Неизвестные под видом министра Пучкова просили денег у нижегородцев Общество

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области получили сообщения в мессенджерах якобы от имени министра образования региона Михаила Пучкова. Об этом глава ведомства сообщил в своем Max-канале.

По его словам, неизвестные обращались к людям с просьбами о «помощи» и даже требовали перевести деньги. Пучков добавил, что подобные сообщения появляются периодически. Ранее мошенники использовали его фотографии с официальных ресурсов, а однажды отправили видеосообщение с дипфейком, где от его имени звучала просьба срочно решить некую проблему.

Михаил Пучков призвал жителей сохранять бдительность. По его словам, преступники используют доверие, эмоциональное состояние и особенности человеческой психики, чтобы получить доступ к деньгам или конфиденциальной информации. При этом злоумышленники могут представляться кем угодно — от руководителей школ до классных руководителей.

Он рекомендовал при получении подозрительных сообщений немедленно прекратить диалог, выждать несколько минут и самостоятельно связаться с человеком по проверенному номеру или видеосвязи.

«Цифровая гигиена сейчас важна так же, как мытье рук во время эпидемии. Если вам показалось какое-то сообщение подозрительным — вам не показалось», — отметил он.

Особое внимание, по его словам, следует уделить безопасности детей, которые могут воспринимать подобные сообщения как достоверные из-за авторитета отправителя. Родителям и педагогам глава ведомства посоветовал регулярно проговаривать с детьми алгоритмы защиты и даже использовать внутри семьи кодовые слова для проверки подлинности обращения.

Ранее нейробиолог Ведунова объяснила, почему мошенникам легче обмануть пожилых и подростков.