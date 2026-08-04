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Происшествия

Украинские БПЛА снова пытались атаковать Нижегородскую область

04 августа 2026 08:44 Происшествия
Украинские БПЛА снова пытались атаковать Нижегородскую область

Фото: Максим Герасимов

Нижегородская область оказалась в числе регионов России, где была отражена атака БПЛА минувшей ночью.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 3 августа до 8:00 4-го удалось перехватить и ликвидировать 320 украинских беспилотников. Атаке подверглись, в частности, Ленинградская, Московская, Тверская, Тульская и Псковская области, а также Крым.

Отметим, что примерно с двух часов ночи до восьми часов утра в Нижегородской области действовал режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области создали АНОшку для защиты региона от атак БПЛА.

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Теги:
беспилотники Минобороны СВО
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