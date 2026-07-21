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Общество

Власти помогут жильцам кстовской многоэтажки, пострадавшей при атаке БПЛА

21 июля 2026 18:57 Общество
Власти помогут жильцам кстовской многоэтажки, пострадавшей при атаке БПЛА

Фото: Александр Воложанин

Жителям многоэтажки в Кстове, поврежденной в результате атаки беспилотников, помогают в восстановлении дома. Об этом сообщили в администрации города в ответ на запрос НИА «Нижний Новгород».

Напомним, здание пострадало 2 июля. Тогда один человек погиб, еще четверо получили ранения, повреждения также получили несколько домов.

После происшествия органы местного самоуправления организовали комплекс работ по ликвидации последствий и оценке ущерба. Специалисты провели предварительные осмотры жилых и нежилых помещений, составили первичные акты и собрали информацию о пострадавших.

В день атаки территорию очистили от опасных элементов и строительного мусора, вывезли поврежденные автомобили, временно закрыли разбитые окна и демонтировали аварийные элементы фасада. Сейчас полностью восстановлена работа систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения.

Сразу после случившегося был развернут пункт временного размещения, где жильцам предоставили необходимую информацию.

«Общение с жителями продолжается и ведется на регулярной основе, ответы на интересующие вопросы доводятся как напрямую, так и через старшего по дому», — отметили в мэрии.

По итогам поквартирных обследований составлены дефектные ведомости. После завершения оценки будет подготовлен пакет документов для принятия решения — о проведении восстановительных работ либо о выплате компенсаций в установленном порядке.

Отдельно оценен ущерб оконным конструкциям. Тем, кто уже заменил остекление самостоятельно, компенсируют расходы. В остальных квартирах окна установят за счет бюджета.

Семье погибшего окажут материальную помощь.

В администрации подчеркнули, что тревоги и переживания жителей хорошо понятны. Но работу по оказанию поддержки никто не останавливал, она продолжается в соответствии с регламентами.

Ранее сообщалось, пострадавших в результате атаки БПЛА выписали из больницы.

Также стало известно, что власти региона помогут нижегородскому бизнесу помогут возместить убытки после атак на склады WB.

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Теги:
беспилотники Кстово Ущерб
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